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      Как проходит восстановление моста у Станицы Луганской: онлайн-трансляция

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      Офис Президента транслирует восстановление моста возле Станицы Луганской
      Офис Президента транслирует восстановление моста возле Станицы Луганской / https://vchasnoua.com/

      Возле разрушенного моста близ Станицы Луганской, что на Луганщине, установили камеру. Благодаря ней, по поручению Президента Украины Владимира Зеленского, будет осуществляться прямая трансляция восстановления разрушенного моста.

      Таким образом восстановление переправы будет происходить прозрачно и под общественным контролем, отметили в офисе Президента.

      Читайте также: Мост в Станице Луганской откроют 27 ноября

      По плану ОПУ, до 11 октября 2019 года планируется установить временную обходную переправу, а до 27 ноября – открыть основной мост.

      Онлайн-трансляция восстановления моста: смотрите видео

      Что известно о ситуации с мостом возле Станицы Луганской?Это единственный на Луганщине пункт пропуска (причем пешеходный) через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Мост через Северский Донец взорвали еще в 2015 году.

      Восстановление моста долго не могли начать, ведь оккупанты не пускали украинских строителей и отказывались предоставить им гарантии безопасности. Наконец 9 сентября удалось достичь договоренностей и начать работы.

      окуповані територія, карта
      Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Офіс Президента Владимир Зеленский Оккупированные территории Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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