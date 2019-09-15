Мост в Станице Луганской откроют 27 ноября

У Станицы Луганской продолжаются работы по восстановлению моста через Северский Донец. До 11 октября установят временную переправу, а уже 27 ноября планируют открытие самого моста.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье, 15 сентября, на сайте Официального интернет-представительства президента Украины.

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Сейчас в районе работ асфальтируют дорогу от моста до КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда), также работают взрывотехники (говорится о проверке и разминировании прилегающей территории – это необходимо, обнаружили уже 32 опасные предметы).

До 11 октября запланировали установить временную обходную переправу, а к 27 ноября открыть основной мост.

В Офисе Президента напомнили, что восстановление моста через Северский Донец в районе Станицы Луганской – одно из международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Что известно о ситуации с мостом возле Станицы Луганской?

Это единственный на Луганщине пункт пропуска (причем пешеходный) через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Мост через Северский Донец взорвали еще в 2015 году.



Восстановление моста долго не могли начать, ведь оккупанты не пускали украинских строителей и отказывались предоставить им гарантии безопасности. Наконец 9 сентября удалось достичь договоренностей и начать работы.



Карта временно оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

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