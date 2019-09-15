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      Мост в Станице Луганской откроют 27 ноября

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      Продолжаются работы по восстановлению моста у Станицы Луганской
      Продолжаются работы по восстановлению моста у Станицы Луганской / president.gov.ua

      У Станицы Луганской продолжаются работы по восстановлению моста через Северский Донец. До 11 октября установят временную переправу, а уже 27 ноября планируют открытие самого моста.

      Об этом говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье, 15 сентября, на сайте Официального интернет-представительства президента Украины.

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      Сейчас в районе работ асфальтируют дорогу от моста до КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда), также работают взрывотехники (говорится о проверке и разминировании прилегающей территории – это необходимо, обнаружили уже 32 опасные предметы).

      До 11 октября запланировали установить временную обходную переправу, а к 27 ноября открыть основной мост.

      В Офисе Президента напомнили, что восстановление моста через Северский Донец в районе Станицы Луганской – одно из международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

      Что известно о ситуации с мостом возле Станицы Луганской?
      Это единственный на Луганщине пункт пропуска (причем пешеходный) через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Мост через Северский Донец взорвали еще в 2015 году.

      Восстановление моста долго не могли начать, ведь оккупанты не пускали украинских строителей и отказывались предоставить им гарантии безопасности. Наконец 9 сентября удалось достичь договоренностей и начать работы.

      Міст
      Карта временно оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      СИТУАЦИЯ С МОСТОМ ВОЗЛЕ СТАНИЦЫ ЛУГАНСКОЙ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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      Теги: Новости недвижимости Пророссийские боевики Новости Луганска Президент Украины Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 канал
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