Демонтаж укреплений в Станице Луганской: оккупанты не разбирают, а строят новые постройки
Имитацией, а не реальной работой занимаются пророссийские оккупанты в Станице Луганской. Вместо того, чтобы проводить демонтаж оборонных укреплений, как об этом было договорено в Минске, они наоборот – возводят новые.
Так, российские наемники с тыльной стороны разместили очередное временное сооружение типа "кунг", с надписью так называемого СЦКК. Об этом информирует штаб ООС.
Важно: Боевики в который раз о перемирии "забыли" и били по украинским воинам из запрещенного оружия
Что такое кунг?
Прицеп для советской военной техники, разновидность кузова-фургона.
Кунг/ Иллюстративное фото
Установлением такого сооружения оккупанты зафиксировали свое присутствие на участке разведения №1.
Внимание! Согласно решению Трехсторонней контактной группы в Минске, участок разведения "Станица Луганская" должен быть свободным от любых военных структур.
Действия оккупантов ставят под угрозу срыва выполнение договоренностей по разведению сил и средств. Кроме того, своими действиями оккупационная администрация не дает возможности украинской стороне перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста.
Следует отметить, что украинская сторона 25 августа приостановила демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста в Станице Луганской. Все потому, что пророссийские боевики не проводили демонтаж со своей стороны.
Почему мост в Станице Луганской стратегически важен?
Потому что это – единственный на Луганщине пункт пересечения через линию разграничения. Пункт въезда – выезда "Станица Луганская" является пешеходным, а сама дорога пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Северский Донец.
Президент Украины Владимир Зеленский хочет восстановить переправу и дал боевикам неделю на то, чтобы демонтировать фортификационные сооружения на оккупированных территориях. Если сделать это не удастся, Украина будет готова восстанавливать разрушенный мост в одностороннем порядке.