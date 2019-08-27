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      Демонтаж укреплений в Станице Луганской: оккупанты не разбирают, а строят новые постройки

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      В Станице Луганской пророссийские боевики лишь имитируют работу
      В Станице Луганской пророссийские боевики лишь имитируют работу / censor.net.ua

      Имитацией, а не реальной работой занимаются пророссийские оккупанты в Станице Луганской. Вместо того, чтобы проводить демонтаж оборонных укреплений, как об этом было договорено в Минске, они наоборот – возводят новые.

      Так, российские наемники с тыльной стороны разместили очередное временное сооружение типа "кунг", с надписью так называемого СЦКК. Об этом информирует штаб ООС.

      Важно: Боевики в который раз о перемирии "забыли" и били по украинским воинам из запрещенного оружия

      Что такое кунг?
      Прицеп для советской военной техники, разновидность кузова-фургона.
      кунг
      Кунг/ Иллюстративное фото

      Установлением такого сооружения оккупанты зафиксировали свое присутствие на участке разведения №1.

      Внимание! Согласно решению Трехсторонней контактной группы в Минске, участок разведения "Станица Луганская" должен быть свободным от любых военных структур.

      Действия оккупантов ставят под угрозу срыва выполнение договоренностей по разведению сил и средств. Кроме того, своими действиями оккупационная администрация не дает возможности украинской стороне перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста.

      Следует отметить, что украинская сторона 25 августа приостановила демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста в Станице Луганской. Все потому, что пророссийские боевики не проводили демонтаж со своей стороны.

      Почему мост в Станице Луганской стратегически важен?
      Потому что это – единственный на Луганщине пункт пересечения через линию разграничения. Пункт въезда – выезда "Станица Луганская" является пешеходным, а сама дорога пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Северский Донец.

      Президент Украины Владимир Зеленский хочет восстановить переправу и дал боевикам неделю на то, чтобы демонтировать фортификационные сооружения на оккупированных территориях. Если сделать это не удастся, Украина будет готова восстанавливать разрушенный мост в одностороннем порядке.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Минские договоренности Пророссийские боевики Операция Объединенных сил
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