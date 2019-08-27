Демонтаж укреплений в Станице Луганской: оккупанты не разбирают, а строят новые постройки

Имитацией, а не реальной работой занимаются пророссийские оккупанты в Станице Луганской. Вместо того, чтобы проводить демонтаж оборонных укреплений, как об этом было договорено в Минске, они наоборот – возводят новые.

Так, российские наемники с тыльной стороны разместили очередное временное сооружение типа "кунг", с надписью так называемого СЦКК. Об этом информирует штаб ООС.

Важно: Боевики в который раз о перемирии "забыли" и били по украинским воинам из запрещенного оружия

Что такое кунг?

Прицеп для советской военной техники, разновидность кузова-фургона.



Кунг/ Иллюстративное фото

Установлением такого сооружения оккупанты зафиксировали свое присутствие на участке разведения №1.

Внимание! Согласно решению Трехсторонней контактной группы в Минске, участок разведения "Станица Луганская" должен быть свободным от любых военных структур.

Действия оккупантов ставят под угрозу срыва выполнение договоренностей по разведению сил и средств. Кроме того, своими действиями оккупационная администрация не дает возможности украинской стороне перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста.

Следует отметить, что украинская сторона 25 августа приостановила демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста в Станице Луганской. Все потому, что пророссийские боевики не проводили демонтаж со своей стороны.

Почему мост в Станице Луганской стратегически важен?

Потому что это – единственный на Луганщине пункт пересечения через линию разграничения. Пункт въезда – выезда "Станица Луганская" является пешеходным, а сама дорога пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Северский Донец.



Президент Украины Владимир Зеленский хочет восстановить переправу и дал боевикам неделю на то, чтобы демонтировать фортификационные сооружения на оккупированных территориях. Если сделать это не удастся, Украина будет готова восстанавливать разрушенный мост в одностороннем порядке.