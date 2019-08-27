Демонтаж укріплень у Станиці Луганській: окупанти не розбирають, а будують нові споруди

Імітацією, а не реальною роботою, займаються проросійські окупанти у Станиці Луганській. Замість того, щоб провадити демонтаж оборонних укріплень, як про це було домовлено у Мінську, вони навпаки – зводять нові.

Так, російські найманці з тильного боку розмістили чергову тимчасову споруду типу "кунг", з написом так званого СЦКК. Про це інформує штаб ООС.

Важливо: Бойовики вкотре про перемир'я "забули" та гатили по українських воїнах із забороненої зброї

Що таке кунг? Причеп для радянської військової техніки, різновид кузова-фургона.





Кунг/ Ілюстративне фото

Встановленням такої споруди окупанти зафіксували свою присутність на ділянці розведення №1.

Увага! Згідно з рішенням Тристоронньої контактної групи у Мінську, ділянка розведення "Станиця Луганська" має бути вільною від будь-яких мілітарних структур.

Дії окупантів ставлять під загрозу зриву виконання домовленостей щодо розведення сил та засобів. Окрім того, своїми діями окупаційна адміністрація не дає можливості українській стороні перейти до реальних дій з ремонту зруйнованої частини мосту.

Слід зауважити: українська сторона 25 серпня призупинила демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого мосту в Станиці Луганській. Усе тому, що проросійські бойовики не проводили демонтаж зі своєї сторони.

Чому міст у Станиці Луганській стратегічно важливий?

Бо це – єдиний на Луганщині пункт перетину через лінію розмежування. Пункт в’їзду – виїзду "Станиця Луганська" є пішохідним, а сама дорога пролягає вздовж підірваного ще у 2015 році мосту через Сіверський Донець.



Президент України Володимир Зеленський хоче відновити переправу і дав бойовикам тиждень на те, щоб демонтувати фортифікаційні споруди на окупованих територіях. Якщо зробити це не вдасться, Україна буде готовою відновлювати зруйнований міст в односторонньому порядку.