Бойовики вкотре про перемир'я "забули" та гатили по українських воїнах із забороненої зброї
Упродовж доби 26 серпня проросійські бойовики на Донбасі 12 разів порушували режим припинення вогню. Окупанти, зокрема, атакували, застосовуючи міномети калібру 82 міліметри, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" найманці Кремля здійснили 7 обстрілів українських позицій:
- чотири рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Павлополя – з великокаліберних кулеметів.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" відбулися 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- двічі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, уся ця зброя є забороненою мінськими угодами;
- неподалік Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Шумів – з ручного протитанкового гранатомета;
- неподалік Луганського – з автоматичного гранатомета.
Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.
Від початку поточної доби бойовики лише одного разу порушили режим припинення вогню. Сталося це у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме неподалік Талаківки. Тут окупанти застосовували станковий протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю.
Зауважимо, що на Донбасі з 21 липня почало діяяти безстррокове перемир'яти від початку доби 21 липня. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. Щоправда бойовики так і не припинили обстрілів українських позицій. Зокрема, упродовж доби 25 серпня вони здійнили 13 обстрілів українских позицій, внаслідок чого 1 український військовий загинув і ще 3 зазнали поранення.