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      Бойовики вкотре про перемир'я "забули" та гатили по українських воїнах із забороненої зброї

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      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Упродовж доби 26 серпня проросійські бойовики на Донбасі 12 разів порушували режим припинення вогню. Окупанти, зокрема, атакували, застосовуючи міномети калібру 82 міліметри, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

      Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" найманці Кремля здійснили 7 обстрілів українських позицій:

      • чотири рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
      • двічі поблизу Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
      • неподалік Павлополя – з великокаліберних кулеметів.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" відбулися 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

      • двічі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, уся ця зброя є забороненою мінськими угодами;
      • неподалік Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
      • поблизу Шумів – з ручного протитанкового гранатомета;
      • неподалік Луганського – з автоматичного гранатомета.

      Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

      Від початку поточної доби бойовики лише одного разу порушили режим припинення вогню. Сталося це у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме неподалік Талаківки. Тут окупанти застосовували станковий протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю.

      Зауважимо, що на Донбасі з 21 липня почало діяяти безстррокове перемир'яти від початку доби 21 липня. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. Щоправда бойовики так і не припинили обстрілів українських позицій. Зокрема, упродовж доби 25 серпня вони здійнили 13 обстрілів українских позицій, внаслідок чого 1 український військовий загинув і ще 3 зазнали поранення.

       
       

      Донбас, окуповані території, карта, Донецьк, Луганськ, бойовики
      Окуповані території у Донецькій і Луганській областях

      blog_ava
      У центрі Львова біля готелю знайшли заряджений гранатомет
      сьогодні
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Проросійські бойовики
      Джерело: 24 канал
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