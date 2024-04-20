Смертельна стрілянина сталася 20 квітня близько о 2-й годині ночі. 20-річний поліцейський Максим Зарецький від отриманих травм загинув на місці, а його напарник – отримав поранення.
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Хто може бути причетний до злочину
У різних телеграм-каналах поширюють світлини ймовірних нападників, які влаштували стрілянину. Як стверджують у мережі, нападники – батько та син.
Чоловіки, які можуть бути причетні до вбивства поліцейського / Фото з мережі
Місцеве ЗМІ "20 хвилин" повідомляє, що ймовірними нападниками можуть бути Васілаке Валерій, який нібито був за кермом, та його син Васілаке Віталій, який відкрив вогонь по поліцейських.
На опублікованих у мережі відео з бодікамер поліцейського чути, як чоловіки називаються військовослужбовцями 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Однак ця інформація не відповідає дійсності. У пресслужбі бригади заявили, що ці чоловіки не є військовослужбовцями 28 ОМБр.
Нападники можуть бути військовими / Фото з мережі
Також телеграм-канали публікують нібито орієнтування на розшук ймовірних причетних до вбивства поліцейського.
Орієнтування на ймовірних вбивць поліцейського / Фото з мережі
В ОК "Південь" зробили важливу заяву
Інцидент прокоментували й в ОК "Південь". У пресслужбі наголосили, що командування максимально сприяє правоохоронним органам у пошуку та затриманні осіб, які підозрюються у скоєнні злочину.
В Силах оборони Півдня також висловили співчуття родині загиблого поліцейського Максима Зарецького. У ЗСУ наголосили, що винні обов'язково мають понести покарання.
Додатково зазначимо, що підозрювані у вчиненні злочину особи, вже понад рік не мають відношення до 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб сприяти розслідуванню цього випадку та забезпечити справедливість,
– наголосили в ОК "Південь".
Вбивство поліцейського на Вінниччині: що відомо
- У Вінницькій області двоє чоловіків відкрили вогонь по поліцейських, коли ті перевіряли документи та попросили відкрити багажник автівки. На опублікованих у мережі відео видно, як один зі зловмисників починає бити правоохоронця, а після – чути постріли.
- Інцидент стався 20 квітня у Гайсинському районі. Варто зауважити, що автомобіль зупинили під час комендантської години.
- Наразі зловмисників розшукують. У Вінницькій та Одеській областях діє план перехоплення.