Смертельна стрілянина сталася 20 квітня близько о 2-й годині ночі. 20-річний поліцейський Максим Зарецький від отриманих травм загинув на місці, а його напарник – отримав поранення.

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Хто може бути причетний до злочину

У різних телеграм-каналах поширюють світлини ймовірних нападників, які влаштували стрілянину. Як стверджують у мережі, нападники – батько та син.



Чоловіки, які можуть бути причетні до вбивства поліцейського / Фото з мережі

Місцеве ЗМІ "20 хвилин" повідомляє, що ймовірними нападниками можуть бути Васілаке Валерій, який нібито був за кермом, та його син Васілаке Віталій, який відкрив вогонь по поліцейських.

На опублікованих у мережі відео з бодікамер поліцейського чути, як чоловіки називаються військовослужбовцями 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Однак ця інформація не відповідає дійсності. У пресслужбі бригади заявили, що ці чоловіки не є військовослужбовцями 28 ОМБр.



Нападники можуть бути військовими / Фото з мережі

Також телеграм-канали публікують нібито орієнтування на розшук ймовірних причетних до вбивства поліцейського.



Орієнтування на ймовірних вбивць поліцейського / Фото з мережі

В ОК "Південь" зробили важливу заяву

Інцидент прокоментували й в ОК "Південь". У пресслужбі наголосили, що командування максимально сприяє правоохоронним органам у пошуку та затриманні осіб, які підозрюються у скоєнні злочину.

В Силах оборони Півдня також висловили співчуття родині загиблого поліцейського Максима Зарецького. У ЗСУ наголосили, що винні обов'язково мають понести покарання.

Додатково зазначимо, що підозрювані у вчиненні злочину особи, вже понад рік не мають відношення до 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб сприяти розслідуванню цього випадку та забезпечити справедливість,

– наголосили в ОК "Південь".

Зверніть увагу! Усіх, хто володіє інформацією про підозрюваних, закликають повідомити правоохоронні органи.

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