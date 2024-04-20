Смертельная стрельба произошла 20 апреля около 2 часов ночи. 20-летний полицейский Максим Зарецкий от полученных травм погиб на месте, а его напарник – получил ранения.

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Кто может быть причастен к преступлению

В различных телеграм-каналах распространяют фотографии вероятных нападающих, которые устроили стрельбу. Как утверждают в сети, нападающие – отец и сын.



Мужчины, которые могут быть причастны к убийству полицейского / Фото из сети

Местное СМИ "20 минут" сообщает, что вероятными нападающими могут быть Василаке Валерий, который якобы был за рулем, и его сын Василаке Виталий, который открыл огонь по полицейским.

На опубликованных в сети видео с бодикамер полицейского слышно, как мужчины называются военнослужащими 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Однако эта информация не соответствует действительности. В пресс-службе бригады заявили, что эти мужчины не являются военнослужащими 28 ОМБр.



Нападавшие могут быть военными / Фото из сети

Также телеграм-каналы публикуют якобы ориентировки на розыск вероятных причастных к убийству полицейского.



Ориентировка на вероятных убийц полицейского / Фото из сети

В ОК "Юг" сделали важное заявление

Инцидент прокомментировали и в ОК "Юг". В пресс-службе отметили, что командование максимально способствует правоохранительным органам в поиске и задержании лиц, которые подозреваются в совершении преступления.

В Силах обороны Юга также выразили соболезнования семье погибшего полицейского Максима Зарецкого. В ВСУ отметили, что виновные обязательно должны понести наказание.

Дополнительно отметим, что подозреваемые в совершении преступления лица, уже более года не имеют отношения к 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. Мы прилагаем все усилия, чтобы способствовать расследованию этого случая и обеспечить справедливость,

– отметили в ОК "Юг".

Обратите внимание! Всех, кто владеет информацией о подозреваемых, призывают сообщить в правоохранительные органы.

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