В сети распространяют информацию о том, что мужчины, которые напали на полицейских ночью 20 апреля, якобы в 28 отдельной механизированной бригаде. 28 ОМБР официально сообщили, что это фейк.

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Заявление ВСУ относительно расстрела полицейских в Винницкой области

В пресс-службе 28 ОМБР заявили, что злоумышленники не являются военнослужащими их бригады, а также призвали не распространять ложную информацию

Относительно трагического инцидента с гибелью полицейского, который произошел в селе Флорино Винницкой области сегодня ночью. Два человека, которых разыскивают – не являются военнослужащими 28 ОМБР. Не распространяйте ложную информацию,

– говорится в сообщении.



Официальное заявление 28 ОМБР

Впоследствии в Силах обороны Юга отметили, что командование войск оперативного командования "Юг" максимально способствует правоохранительным органам в поиске и задержании лиц, которые подозреваются в совершении преступления.

Защитники добавили, что подозреваемые в совершении преступления лица уже более года не имеют отношения к 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

Искренне сочувствуем семье погибшего полицейского. Это тяжелая потеря и виновные обязательно должны понести наказание ... Мы прилагаем все усилия, чтобы способствовать расследованию этого случая и обеспечить справедливость. Просим всех, кто владеет информацией о подозреваемых, сообщить правоохранительные органы,

– сообщили в Силах обороны.

Что известно об убийстве полицейского в Винницкой области