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      Під Горлівкою загинув командир взводу 24-го батальйону "Айдар"

      1963 Читать новость на русском
      Знову втрати на Донбасі
      Знову втрати на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Командир взводу 24-го батальйону "Айдар" (позивний "Тихий") 53-ї механізованої бригади Збройних сил України загинув під час бою на Донбасі.

      Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Бойовики підірвали свою позицію, щоб влаштувати провокацію для ЗСУ: відео

      Командир загинув внаслідок обстрілу з кулемета або снайпера під Горлівкою, зазначив Бутусов. На момент написання публікації журналіста бій під Горлівкою ще тривав.

      Противник в бою також активно застосовував автоматичні гранатомети, всіляко перешкоджав евакуації. Зрозуміло, дії ворога не залишилися без відповіді, бій під Горлівкою триває,
      – написав Бутусов.

      Також 25 серпня на Донбасі загинув військовий Віталій Собко – боєць 35-ї окремої бригади морської піхоти. 20-річний Віталій був родом з села Борсуки Ланівецького району Тернопільської області.

      Попри нове перемир'я окупанти продовжують провокації та обстріли. За місяць бойовики вбили 16 українських військових на Сході. Зокрема, у ніч з 14 на 15 серпня Україна зазнала нових важких втрат – загинули четверо військових ЗСУна Луганщині. Українська сторона постійно дотримується умов перемир'я

      Коли почало діяти нове перемир'я?

      Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.


      Окуповані райони Донбасу/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Айдар Втрати Війна на Донбасі Горлівка Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
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