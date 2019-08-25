Бойовики підірвали свою позицію, щоб влаштувати провокацію для ЗСУ: відео

Проросійські бойовики продовжують нехтувати перемир'ям. Намагаючись спровокувати українських військових на вогонь у відповідь, аби потім звинуватити в порушенні режиму тиші.

Лише вдень на позиціях неподалік Красногорівки зберігається тиша. Та як тільки сутеніє, а безпілотники ОБСЄ зникають з горизонту, ворог дає про себе знати.

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Вночі зі стрілецької зброї проросійські бойовики відкривають вогонь та прострілюють позиції українських військових. До таких дій противника за понад місяць нібито домовленого режиму тиші військові звикли. Поодинокі черги з боку окупантів лише дратують.



Українські розвідники завжди на сторожі

Бойовики ніяк не можуть змиритися з тим, що українські військові вогонь у відповідь не відкривають та не реагують на їхні провокації. Тож вдалися до іншого виду – підірвали свої ж позиції.

Військовослужбовець 24 королівської бригади ЗСУ Роман саме був на посту, коли почув гучні вибухи. Одразу й не зрозумів, що відбувається. Ймовірно, бойовики щось не поділили між собою, тож і взялися нищити власні позиції, вважає хлопець.



Військовий ЗСУ Роман

За словами українських захисників, по іншу сторону фронту готові чинити будь-які підлості, аби тільки звинуватити ЗСУ в порушенні домовленостей. Таке шоу влаштували напередодні державних свят – Дня прапора та Дня Незалежності України.

Доповіли про це своєму командиру. Сказав чекати й спостерігати. Адже по нас прямого вогню не було. Ми розуміли, що треба очікувати будь-чого,

– розповів військовослужбовець 24 королівської бригади ЗСУ Ігор.

Вогню у бік Збройних сил України не було. А от інформаційну бомбу по окупованих територіях – запустили. Військові за псевдоновинами окупантів слідкують. Пояснили, що постановку з підривом позицій там видали за обстріл з боку ЗСУ.



Від позицій ворога залишилися лише руїни

Таку тактику бойовики застосовують не вперше: намагаються ввести в оману населення. Тож неодноразово вели вогонь по своїх же позиціях чи житлових кварталах окупованих населених пунктів, аби видати це за обстріл з боку українських військових.

Наприкінці липня окупанти обстріляли Красногорівку з гранатомета, внаслідок цього помер 60-річний мирний житель.