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      Боевики взорвали свою позицию, чтобы устроить провокацию для ВСУ: видео

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      Пророссийские боевики продолжают пренебрегать перемирием. Пытаясь спровоцировать украинских военных на огонь, чтобы потом обвинить в нарушении режима тишины.

      Только днем на позициях неподалеку Красногоровки сохраняется тишина. И как только темнеет, а беспилотники ОБСЕ исчезают с горизонта, враг дает о себе знать.

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      Ночью из стрелкового оружия пророссийские боевики открывают огонь и простреливают позиции украинских военных. К таким действиям противника за более месяца якобы оговоренного режима тишины военные привыкли. Одиночные очереди со стороны оккупантов только раздражают.

      Війна на ДонбасіУкраинские защитники всегда на страже

      Боевики никак не могут смириться с тем, что украинские военные огонь в ответ не открывают и не реагируют на их провокации. Поэтому прибегли к другому вида – взорвали свои же позиции.

      Военнослужащий 24 королевской бригады ВСУ Роман как раз был на посту, когда услышал громкие взрывы. Сразу и не понял, что происходит. Вероятно, боевики что-то не поделили между собой, поэтому и взялись уничтожать свои позиции, считает парень.

      Війна на Донбасі
      Военный ВСУ Роман

      По словам украинских защитников, по другую сторону фронта готовы совершать любые подлости, лишь бы обвинить ВСУ в нарушении договоренностей. Такое шоу устроили накануне государственных праздников – Дня флага и Дня Независимости Украины.

      Доложили об этом своему командиру. Сказал ждать и наблюдать. Ведь по нам прямого огня не было. Мы понимали, что надо ожидать всякого,
      – рассказал военнослужащий 24 королевской бригады ВСУ Игорь.

      Огня в сторону Вооруженных сил Украины не было. А вот информационную бомбу по оккупированных территориях – запустили. Военные за псевдоновостями оккупантов следят. Объяснили, что постановку с подрывом позиций там выдали за обстрел со стороны ВСУ.

      провокація бойовиків
      От позиций врага остались лишь руины

      Такую тактику боевики применяют не впервые: пытаются ввести в заблуждение население. Поэтому неоднократно вели огонь по своим же позициям или жилых кварталах оккупированных населенных пунктов, чтобы выдать это за обстрел со стороны украинских военных.

      В конце июля оккупанты обстреляли Красногоровку из гранатомета, в результате этого умер 60-летний мирный житель.

      blog_ava
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      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Вооруженные силы Украины Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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