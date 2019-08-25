Боевики взорвали свою позицию, чтобы устроить провокацию для ВСУ: видео

Пророссийские боевики продолжают пренебрегать перемирием. Пытаясь спровоцировать украинских военных на огонь, чтобы потом обвинить в нарушении режима тишины.

Только днем на позициях неподалеку Красногоровки сохраняется тишина. И как только темнеет, а беспилотники ОБСЕ исчезают с горизонта, враг дает о себе знать.

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Ночью из стрелкового оружия пророссийские боевики открывают огонь и простреливают позиции украинских военных. К таким действиям противника за более месяца якобы оговоренного режима тишины военные привыкли. Одиночные очереди со стороны оккупантов только раздражают.

Украинские защитники всегда на страже

Боевики никак не могут смириться с тем, что украинские военные огонь в ответ не открывают и не реагируют на их провокации. Поэтому прибегли к другому вида – взорвали свои же позиции.

Военнослужащий 24 королевской бригады ВСУ Роман как раз был на посту, когда услышал громкие взрывы. Сразу и не понял, что происходит. Вероятно, боевики что-то не поделили между собой, поэтому и взялись уничтожать свои позиции, считает парень.



Военный ВСУ Роман

По словам украинских защитников, по другую сторону фронта готовы совершать любые подлости, лишь бы обвинить ВСУ в нарушении договоренностей. Такое шоу устроили накануне государственных праздников – Дня флага и Дня Независимости Украины.

Доложили об этом своему командиру. Сказал ждать и наблюдать. Ведь по нам прямого огня не было. Мы понимали, что надо ожидать всякого,

– рассказал военнослужащий 24 королевской бригады ВСУ Игорь.

Огня в сторону Вооруженных сил Украины не было. А вот информационную бомбу по оккупированных территориях – запустили. Военные за псевдоновостями оккупантов следят. Объяснили, что постановку с подрывом позиций там выдали за обстрел со стороны ВСУ.



От позиций врага остались лишь руины

Такую тактику боевики применяют не впервые: пытаются ввести в заблуждение население. Поэтому неоднократно вели огонь по своим же позициям или жилых кварталах оккупированных населенных пунктов, чтобы выдать это за обстрел со стороны украинских военных.

В конце июля оккупанты обстреляли Красногоровку из гранатомета, в результате этого умер 60-летний мирный житель.