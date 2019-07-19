00:36
23 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Банальна смерть президента Туркменістану. Скромний російський мільярдер
      Вєсті Кремля
      00:15, сьогодні
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, 22 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Бойовики вбили мирного жителя Красногорівки під час обстрілу з гранатомета

      186 Читать новость на русском
      З такого ж гранатомета бойовики обстріляли Красногорівку
      З такого ж гранатомета бойовики обстріляли Красногорівку / Ілюстративне фото

      Проросійські бойовики обстріляли з гранатомета СПГ-9 Красногорівку на Донеччині вранці 19 липня. Внаслідок цього обстрілу помер 60-річний мирний житель. Обстріл вівся із напрямку Старомихайлівки.

      Ворожа граната вибухнула поблизу багатоповерхівки по вулиці Чайковського, повідомили у штабі ООС. В цей момент чоловік саме перебував на городі, неподалік від будинку.

      Читайте також: Снайпери бойовиків вбили двох українських військових на Донбасі

      Спершу мирний житель зазнав пораненні і його негайно відвезли до лікарні в місто Курахово. Пторе отриманих численних уламкових поранень чоловік помер.

       

      blog_ava
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 87 відсотків голосів
      22 липня
      131842
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Красногорівка
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 19 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      22 липня , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 561
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      22 липня , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2889
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      22 липня , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2030
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      22 липня , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      22 липня , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      373
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук