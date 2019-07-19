Бойовики вбили мирного жителя Красногорівки під час обстрілу з гранатомета

Проросійські бойовики обстріляли з гранатомета СПГ-9 Красногорівку на Донеччині вранці 19 липня. Внаслідок цього обстрілу помер 60-річний мирний житель. Обстріл вівся із напрямку Старомихайлівки.

Ворожа граната вибухнула поблизу багатоповерхівки по вулиці Чайковського, повідомили у штабі ООС. В цей момент чоловік саме перебував на городі, неподалік від будинку.

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Спершу мирний житель зазнав пораненні і його негайно відвезли до лікарні в місто Курахово. Пторе отриманих численних уламкових поранень чоловік помер.