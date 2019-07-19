Снайпери бойовиків вбили двох українських військових на Донбасі
2 українських військових загинули від ворожого снайперського вогню 19 липня на Донбасі. Бійці були членами одного з підрозділів окремої механізованої бригади імені Короля Данила.
Інцидент стався, коли українські військові облаштовували бліндаж, повідомили у штабі Операції Об’єднаних сил.
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Одного з військових евакуювали з місця обстрілу. Він отримав домедичну допомогу та потрапив до найближчої районної лікарні. Але від отриманого поранення боєць помер.
Інший військовий отримав поранення в бік та руку, намагаючись винести бойового побратима на ношах із зони обстрілу. Від ураження кулею цей боєць загинув на місці.
Джерело: 24 канал
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