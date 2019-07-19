Підірвався на розтяжці: на Донбасі загинув 28-річний Богдан Бігус – фото

Військовий був родом із Хмельницька, загинув 18 липня. Богдан Бігус наступив на розтяжку, коли разом з товаришем повертався з бойового завдання.

Він помер на місці через значні осколкові поранення, товариша доправили в лікарню. Про це інформують у штабі ООС.

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Старший солдат Богдан Бігус служив у Восьмому окремому полку спецпризначення ЗСУ. За інформацією ТСН, Бігус був снайпером.

У молодого чоловіка залишилися мама, дружина та двоє маленьких дітей.

Про трагедію ми вже повідомили маму Богдана. Наразі робимо все необхідне, щоб швидше доставити тіло військового додому,

– повідомили в Хмельницькому обласному комісаріаті.

Прощання з героєм відбудеться у неділю, 21 липня, 0 12:00 на майдані Незалежності у Хмельницьку.

Зазначимо, що 18 липня на Донбасі також отримали поранення двоє українських військових.