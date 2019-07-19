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      Як італієць воює на Донбасі та чому не хоче повертатися на батьківщину: відео

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      Разом з українськими військовими вже 4 роки на Донбасі боронить Україну 49-річний італійський доброволець Джузеппе Доніні. Він розповів, що покинув свою країну через неприйнятну для нього політичну ситуацію, зокрема Італія схвально ставиться до Росії.

      Джузеппе каже, що в Італії зараз найголовніше – гроші, до того ж російські.

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      "Мій батько помер рік тому і поліція шукала мене. Тож я зрозумів, що в Італії у мене будуть великі проблеми. В 2015 році у Пісках мій брат воював зі мною в "Правому секторі". Він повернувся додому і отримав 18 місяців тюрми. За те, що був тут і захищав Україну. Україна – це країна, це не як терористи псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР", – відповів Джузеппе.

      Італієць Джузеппе Доніні
      Італієць Джузеппе Доніні

      Джузеппе вже вирішив, що в Італію не повернеться, адже Україна давно стала його домом. Скоро сюди переїде і його родина. А поки італієць намагається отримати громадянство, щоб стати українцем не лише в душі, а й на папері.

      Зазначимо, що днями в Італії засудив українця Віталія Марківа. Йому присудили 24 роки в’язниці за вбивство італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі. Річ у тім, що сам Марків не те, що не стріляв у журналіста, а й навіть не мав такого озброєння, з якого вбили Рокеллі. Група італійського фотографа потрапила під обстріл з боку окупантів під Слов’янськом у травні 2014 року.

      Але італійця Джузеппе ця історія не здивувала.

      Що відомо про Віталія Маркова? Це – боєць Нацгвардії, заступник командира взводу батальйону оперативного призначення імені Кульчицького, старший сержант. Воював в АТО з позивним "Італієць" – бо у 2003 році разом з родиною виїжджав до Італії. До України Марків повернувся у 2013 році, коли починалася Революція Гідності. На початку війни вступив у лави добровольчого батальйону, за якийсь час влився до складу Національної гвардії України.

      ЯК РОЗВИВАЄТЬСЯ ІСТОРІЯ З ВИРОКОМ ВІТАЛІЮ МАРКОВУ:

      Як минула доба на фронті? За минулу добу, 18 липня, ворог на Сході 10 разів порушив режим припинення вогню. Так, в результаті підриву один український військовий загинув та під час ворожих обстрілів двоє отримали поранення. За даними розвідки, втрати є і на боці окупантів: один проросійський бойовик був знищений, двоє поранені.

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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Жертви Добровольці
      Джерело: 24 канал
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