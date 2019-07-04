Путін прибув до Риму для зустрічі з Папою Франциском, президентом і прем’єром

Президент Росії Володимир Путін 4 липня прибув до Риму. Там він має зустрітися з Папою Франциском, президентом Серджо Маттареллою і прем'єр-міністром Джузеппе Конте.

Зауважимо, що господар Кремля знову запізнився на зустріч з Папою, адже вона мала розпочатися о 14:00. У цей час літак Путіна тільки приземлявся в італійському аеропорту.

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З понтифіком російський президент має розмовляти про війну в Україні та на Близькому Сході, а також висунуті Кремлем претензії на адресу українських греко-католиків. На думку Московського патріархату, українські греко-католики підтримують "розкол" у православному світі.

Владимир Путин прилетел в Рим на встречу с Папой Римским, президентом и премьером Италии pic.twitter.com/gprx32kvDC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 июля 2019 г.

Окрім зустрічі з Папою, у Ватикані заплановане підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров'я Росії і профільною структурою Ватикану. А протокол візиту передбачає обмін подарунками. Якими саме – поки не відомо.

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До цього Путін двічі зустрічався Папою Франциском – у листопаді 2013 і в червні 2015 року. Останнього разу президент Росії на годину запізнився на зустріч. Проте вона таки відбулася і Франциск закликав президента Путіна "докласти щирі і великі зусилля" для досягнення миру в Україні і допомогти покласти край війні на Донбасі. Після закінчення переговорів Франциск подарував Путіну медаль із зображенням ангела-миротворця.

Напередодні свого візиту до Риму президент Росії в розмові з італійськими журналістами розповів про дружні стосунки, які пов'язують його з колишнім прем'єром Італії Сільвіо Берлусконі. "Ми ніколи не говорили про внутрішню політику", – зазначив Путін. Тож, коли вся офіційна програма закінчиться, Путін збирається зустрітися з Берлусконі.