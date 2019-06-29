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      УГКЦ попросить у Папи Римського про власний патріархат

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      Глава УГКЦ Святослав
      Глава УГКЦ Святослав / 24 канал

      Очільник Української греко-католицької церкви Святослав обговорить з Папою Римським Франциском питання отримання від Ватикану статусу патріархату. За словами Святослава, греко-католики України давно мають фактичний патріархат.

      Розмова глави УЦКЦ та Папи Римського відбудеться на початку липня під час зустрічі в Римі, розповів Святослав в інтерв'ю Релігійно-інформаційній службі.

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      Наш спосіб впорядковувати душпастирське життя відповідає способу існування саме патріарших структур. І ми самі вчимося так жити,
      – сказав глава УГКЦ і додав, що Папа Франциск загалом підтримує цей устрій.

      "Ми не беремо миро з Ватикану чи будь-де. Глава Церкви освячує миро у Києві, а потім воно розходиться по світу. І всіх дітей, яких хрестять у будь-якій частині світу, помазують миром, яке було посвячене в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. Так не було завжди, бо були різні обставини, однак це частина нашого партикулярного права", – розповів Святослав.

      Він зауважив, що на сьогодні зроблено вже багато для визнання за українськими греко-католиками їхнього власного патріархату. Проте кінцеве рішення залежить від Ватикану.

      "Тому ми кажемо, що патріархат будується, бо він не дається, а його визнають. З нашого боку ми робимо все для того, щоб функціонувати як патріарша Церква. А питання визнання (не створення чи проголошення) – це питання, яке належить до рішення Вселенського Архієрея", – резюмував глава УГКЦ.

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      Парафіянами УГКЦ вважають себе 8,8% українців. А найбільше українців – 48,8% –вважають себе парафіянами Української православної церкви.

      конфесії Україна релігія УГКЦ УПЦ МП УПЦ КП ПЦУ

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      Теги: Новини України Папа Римський Франциск Релігія УГКЦ Святослав Шевчук
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