Епіфаній оцінив перспективи об’єднання ПЦУ та інших церков, зокрема УГКЦ

У майбутньому в Україні буде лише Єдина помісна православна церква. Аби цього досягти, зараз Православна церква України проводить перемовини як з УГКЦ, так і зі Вселенським патріархатом щодо парафій за кордоном. Крім того, до складу ПЦУ точно увійде й колишній Московський патріархат, але це процес є тривалим.

На думку митрополита Київського та всієї України, з часом в Україні буде лише Єдина помісна православна церква, пише "Еспресо".

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"Вона є, основу закладено. Але потрібно ще багато зробити задля того, щоб ця Церква об’єднала довкола себе більшість православних християн", – переконує священнослужитель.

Як підкреслює Епіфаній, є багато тих, хто зараз ще перебувають у лоні РПЦ, але до кінця вони цього ще не усвідомлюють, оскільки за вивіскою "Українська православна церква" вони приховують свою реальну сутність.

Але цей процес є тривалим. І ми не ставимо хронологічних рамок, що це має відбутися протягом певного часу. Ми переконуємо, ми – відкриті, ми з любов’ю прагнемо, щоб усі об’єдналися та працювали на розбудову нашої Української православної церкви, служили інтересам українського народу, інтересам Божим і розбудовували Українську державу. Бо церква та держава – нерозривно пов’язані між собою. Церква є духовною основою, фундаментом Української держави. Якщо не буде незалежної Української православної церкви, ми можемо втратити і державну незалежність. Це взаємопов’язано,

– вважає він.

За його словами, Православна церква України тісно співпрацює з тими церквами, які зараз є.

"До прикладу, ми тісно співпрацюємо з УГКЦ, яка є патріотичною церквою. Співпраця йде в рамках Всеукраїнської ради церков. Це унікальний орган, який об’єднує різні церкви, різні конфесії у єдиний орган, який озвучує певні проблеми, звертається з певними меседжами до суспільства. В рамках цієї ради ми – єдині в захисті Української держави", – додає голова ПЦУ.

Щодо об’єднання Православної церкви України та Української греко-католицької церкви, багато хто прагне і говорить про те, що ці церкви повинні в майбутньому об’єднатися.

"Але для того, щоб об’єднатися, треба прийти до діалогу. Зараз ми тісно співпрацюємо. Ми спільно втілюємо певні проекти, беремо участь у спільних заходах. На зустрічі з Блаженнійшим Святославом ми говорили про подальше поглиблення нашої співпраці. У цій співпраці ми прийдемо до діалогу, а вже діалог визначить, чи зможемо ми об’єднатися. Теоретично це в майбутньому можливо. Але це залежить від того, як ми будемо співпрацювати, підтримувати ці дружні взаємини, прагнути цієї єдності", – зауважив Епіфаній.

Водночас він наголошує, що у майбутньому всі православні повинні об’єднатися в єдиній Церкві.

"Зараз ми є незалежною автокефальною помісною православною церквою, яка володіє всіма необхідними правами нарівні з іншими, навіть історичними патріархатами. Якщо ж говорити про майбутнє, яке маємо будувати, то маю на увазі визнання іншими православними помісними церквами, єдність у межах України, у межах єдиної помісної православної церкви. Тож все залежить від нас: як ми будемо діяти, співпрацювати", – пояснює він.

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Також Епіфаній прокоментував і ситуацію, яку сьогодні можна спостерігати за кордоном. Річ у тім, що є певні обмеження, за якими українці не можуть ходити до Української православної церкви в інших країнах.

За нормами Томосу, ми як Українська православна церква не маємо права мати парафії та єпархії в діаспорі за кордоном. Це право належить Вселенському патріарху. Тобто, православні українські священики мають право обслуговувати духовні потреби українців за кордоном, але вони повинні перебувати у складі Вселенського патріархату. Зараз ми вирішуємо це питання стосовно парафій, які були до цього часу в Київському патріархаті. Це стосується Європи, Америки. Зараз вже багато парафій, які було створено в той час, доєднуються до складу Константинопольського патріархату. І українські священики й надалі обслуговуватимуть духовні потреби українців за кордоном. Вони будуть у складі Константинопольського патріархату, але підтримуватимуть духовний зв’язок з Українською помісною православною церквою. І поступово ми вирішимо всі ці питання, бо на це потрібен час. Ми ведемо перемовини з Вселенським патріархом, архієреї на місцях спілкуються з українськими громадами,

– констатував митрополит.

Раніше Епіфаній підкреслював, що Православна церква України отримає статус патріархату лише у тому разі, якщо об’єднає навколо себе всіх православних українських християн.

Ми є повноцінною Українською православною церквою, яка займає почесне місце серед інших православних церков, і тепер нам потрібно підтвердити статус автокефалії. Якщо ми об’єднаємося і створимо Єдину помісну православну церкву, яка об’єднає усіх православних християн в Україні, то у майбутньому ми зможемо досягти вищого статусу – статусу патріархату,

– зявляв він.

Як створювали Православну церкву України? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Настоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



6 січня патріарх Варфоломій під час урочистого богослужіння передав митрополиту Епіфанію Томос про надання автокефалії Українській церкві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.