УПЦ МП зобов'язана вказати у назві приналежність до Росії: Порошенко підписав закон

Президент України Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким Українська православна церква (Московського патріархату) має вказати у назві на свою приналежність до Російської православної церкви (РПЦ).

Про це повідомили у прес-службі Адміністрації Президента.

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А саме йдеться про закон "Про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України", який Верховна Рада ухвалила 20 грудня.

Люди мають конституційне право вільного вибору віросповідання. Зазначені зміни до закону створюють кращі умови для реалізації такого права для тих, хто вирішуватиме, до якої ж православної юрисдикції належати… Чи то до новоствореної автокефальної Православної церкви України, чи то до тієї церкви, яка наполягає на збереженні свого зв’язку і залежності від РПЦ,

– зазначив Порошенко.

За словами президента, зміни до закону дотримуються принципу свободи віросповідання і рівності всіх конфесій, жодного обмеження конституційних прав громадян не буде.

Вибір легше робити, коли всі речі названо своїми іменами, коли є достатньо відомостей для того, щоб його добровільно ухвалити. Реалізація закону дасть громадянам усю повноту інформації,

– додав гарант.

Нагадаємо, у день ухвалення закону нардепами прихожани Української православної церкви Московського патріархату влаштували акцію під Верховною Радою з вимогою "не втручатися у справи церкви". Вони виступали проти перейменування УПЦ МП на Російську православну церкву в Україні. Окрім того, після створення Православної церкви України глава УПЦ МП Онуфрій офіційно втратив титул митрополита Київського.



Також зв'язку з Об’єднавчим собором у Києві, за підсумками якого було утворено єдину Православну церкву України, представники колишнього Московського патріархату скликали позачергове засідання Синоду, який очолив митрополит Онуфрій. Під час зібрання священнослужителі ухвалили рішення звільнити з посад і заборонити богослужіння двом учасникам Собору. А опісля керуючий справами "УПЦ МП" митрополит Бориспільський і Броварський Антоній заявив, що на Соборі об'єдналися "дві неканонічні структури", тому для "Української православної церкви рішення цього зібрання не має ніякого значення".



22 грудня у колишній УПЦ МП назвали Росію країною-агресором, проте заявили, що не бачать підстав для перейменування церкви.