Епіфаній розповів, що буде із храмами Московського патріархату
Жодних захоплень храмів Московського патріархату з боку Православної церкви України не буде. Прийматимуть парафії, які ухвалять рішення про приєднання до новоствореної церкви.
Про заявив Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
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Митрополит наголосив, що жодного примусу до парафій Московського патріархату здійснювати не будуть.
Ніяких захоплень храмів Московського патріархату з боку єдиної церкви не буде. Ті парафії, які добровільно захочуть стати частиною єдиної української православної церкви, вони мають бути прийняті. Але без насильства, без якихось дій, які будуть провокувати в суспільстві нестабільність,
– сказав він.
При цьому Епіфаній наголосив, що все має відбуватися мирно. За його словами, основою такого переходу має стати "любов і повага".
"Ми знаємо, що є багато таких парафій. І, напевно, навіть в кожній парафії є частина прихожан, які готові вже переходити, але, на жаль, немає того механізму досконалого, який би дозволив робити це правильно", – ззаначив митрополит.
Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська, як повідомляли раніше.
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