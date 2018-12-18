Епифаний рассказал, что будет с храмами Московского патриархата

Никаких захватов храмов Московского патриархата со стороны Православной церкви Украины не будет. Принимать будут приходы, которые примут решение о присоединении к новосозданной церкви.

Об этом заявил Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в эфире "Свободы слова" на ICTV.

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Митрополит подчеркнул, что никакого принуждения к приходам Московского патриархата осуществлять не будут.

Никаких захватов храмов Московского патриархата со стороны единой церкви не будет. Те приходы, которые добровольно захотят стать частью единой украинской православной церкви, они должны быть приняты. Но без насилия, без каких-то действий, которые будут провоцировать в обществе нестабильность,

– сказал он.

При этом Епифаний отметил, что все должно происходить мирно. По его словам, основой такого перехода должна стать «любовь и уважение».

"Мы знаем, что есть много таких приходов. И, наверное, даже в каждом приходе есть часть прихожан, которые готовы уже переходить, но, к сожалению, нет того совершенного механизма, который бы позволил делать это правильно", – подчеркнул митрополит.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщали ранее.

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