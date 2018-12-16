Михайловский собор станет главным для Украинской православной церкви

Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

Об этом после первой слжуби на посту предстоятеля Единой поместной украинской церкви, заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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"Мы стремимся, чтобы кафедральным собором единой украинской православной церкви был древний храм киевских митрополитов – София Киевская. Но мы понимаем, насколько эта достопримечательность является дорогой для нашего украинского народа", – отметил он.

Епифаний обосновал свое решение тем, что церковь "не сможет самостоятельно заниматься этой величественной достопримечательностью".

В самом храме Софии будут совершаться богослужения в дни больших христианских праздников и в дни великих исторических праздников для украинского народа. Действующим кафедральным собором будет именно Михайловский Златоверхий собор, потому что во Владимирском кафедральном соборе будет и дальше проводить свое служение святейший патриарх Филарет,

– заметил митрополит.

Глава УПЦ также отметил, что Филарет будет почетно действующим духовным наставником единой Поместной украинской православной церкви.

Ранее спикер парламента Андрей Парубий заявлял, что Собор святой Софии в Киеве должен стать главным собором единой Украинской православной церкви. Именно в нем должны проходить богослужения поместной церкви.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.

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