В Украине создали Единую поместную православную церковь: кто войдет в Синод

Синод Украинской православной церкви возглавит митрополит Епифаний. В его состав войдут также 12 иерархов, среди них будет три постоянных участника.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Так, в Синод войдут митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и три постоянных участника – почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет. Кроме того, туда так же будут входить митрополиты Макарий и Симеон из бывших УАПЦ и Московского патриархата соответственно.

Другие девять участников Синода будут меняться раз в полгода.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.

Что известно о митрополите Епифании?

Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он очень молодоой предстоятель церкви, ему – 39 лет. Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году. Ранее Епифаний настаивал, что на православную церковь оказывают влияние спецслужбы России и был убежден в существовании в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделение украинского православия еще с начала 90–х годов.