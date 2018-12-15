США прокомментировали создание автокефальной поместной православной церкви Украины
Посольство США в Киеве отреагировало на создание поместной независимой Украинской православной церкви и избрание ее предстоятелем митрополита Епифания.
Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.
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В американском диппредставительстве отметили, что поддерживают возможность всех украинцев выбирать самостоятельно, как исповедовать свою религию.
Поздравляем Украину с сегодняшним историческим Собором и созданием поместной независимой Украинской православной церкви, мы также поздравляем митрополита Епифания с избранием на пост предстоятеля новой церкви,
– отметили в посольстве США.
В ведомстве отмечают, что толерантность и сдержанность являются ключевыми для мирного переходного периода, чтобы люди разной религиозной принадлежности могли жить вместе в благосостоянии.
Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.
Что известно о митрополите Епифание?
Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он очень молодой предстоятель церкви, ему – 39 лет. Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году. Ранее Епифаний настаивал, что на православную церковь оказывают влияние спецслужбы России и был убежден в существовании в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделение украинского православия еще с начала 90-х годов.