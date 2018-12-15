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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Единую поместную православную церковь возглавил епископ Епифаний

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      Кто глава Единой поместной православной церкови Украины - имя главы
      Предстоятель Единой поместной церкви Епифаний / Фото из открытых источников

      Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.

      Об этом сообщает корреспондент 24 канала.

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      После принятия решения Собора на Софийскую площадь вышли представители церквей и Президент Украины Петр Порошенко.

      Этот день войдет, или уже вошел как священный день, день создания автокефальной поместной православной церкви. День окончательного получения нашей независимости от России. Украина уже не будет пить с московской чаши, московской отравы,
      – отметил глава государства.

      Люди на Софийской площади ждали представления нового главы Украинской церкви около 10 часов. Теперь новый глава Православной церкви в Украине поедет в Константинополь (Стамбул) и 6 января получит от Вселенского патриарха Варфоломея томос – грамоту о создании единой автокефальной церкви в Украине. Таким образом, процедура получения церковной независимости будет завершена.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Религия Единая поместная церковь
      Источник: 24 Канал
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