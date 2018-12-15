Епіфаній - глава Єдиної помісної православної церкви України

Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

Про це повідомляє кореспондент 24 каналу.

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Після ухвалення рішення Собору на Софійську площу вийшли представники церков та Президент України Петро Порошенко.

Цей день увійде, або вже увійшов як священний день, день створення автокефальної помісної православної церкви. День остаточного здобуття нашої незалежності від Росії. Україна вже не буде пити з московської чаші московського труту,

– наголосив глава держави.

Люди на Софійській площі чекали на представлення нового глави української церкви близько 10 годин. Тепер новий очільник Православної церкви в Україні поїде до Константинополя (Стамбул) та 6 січня отримає від Вселенського патріарха Варфоломія томос — грамоту про створення єдиної автокефальної церкви в Україні. Таким чином, процедуру отримання церковної незалежності буде завершено.

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Що відомо про митрополита Епіфанія? Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році.



Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.

Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео