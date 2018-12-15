18:51
15 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, сьогодні
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Єдину помісну православну церкву очолив митрополит Епіфаній

      5647 Читать новость на русском
      Епіфаній - глава Єдиної помісної православної церкви України
      Предстоятель Єдиної помісної церкви єпископ Єпіфаній / Фото з відкритих джерел

      Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

      Про це повідомляє кореспондент 24 каналу.

      Читайте також: Єдину помісну церкву очолив митрополит Епіфаній: що відомо про священнослужителя

      Після ухвалення рішення Собору на Софійську площу вийшли представники церков та Президент України Петро Порошенко.

      Цей день увійде, або вже увійшов як священний день, день створення автокефальної помісної православної церкви. День остаточного здобуття нашої незалежності від Росії. Україна вже не буде пити з московської чаші московського труту,
      – наголосив глава держави.

      Люди на Софійській площі чекали на представлення нового глави української церкви близько 10 годин. Тепер новий очільник Православної церкви в Україні поїде до Константинополя (Стамбул) та 6 січня отримає від Вселенського патріарха Варфоломія томос — грамоту про створення єдиної автокефальної церкви в Україні. Таким чином, процедуру отримання церковної незалежності буде завершено.

      Читайте також: В Україні створили Єдину помісну православну церкву

      Що відомо про митрополита Епіфанія? Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році.

      Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Єдина помісна церква Релігія Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      сьогодні , 17:00 "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      Тетяна Острікова 1177
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
      сьогодні , 10:50 Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
      Настя Сукач 4297
      Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      сьогодні , 10:02 Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      Світлана Попова 6017
      Сепаратизм, корупція та зрада: якими були футбольні скандали у 2018 році
      сьогодні , 09:30 Сепаратизм, корупція та зрада: якими були футбольні скандали у 2018 році
      Михайло Гема 462
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Хакерська атака в Україні: як вберегтися від вірусів
       24 жовтня 2017 , 18:05
      Севілья розгромила мадридський Реал завдяки ударному першому тайму
       27 вересня , 00:53
      Реал визначився з головним тренером
       9 листопада , 17:43
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук