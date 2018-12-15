18:50
15 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, сьогодні
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Єдину помісну церкву очолив митрополит Епіфаній: що відомо про священнослужителя

      538 Читать новость на русском
      Епіфаній - біографія глави Єдиної помісної церкви
      Глава новоствореної Єдиної помісної православної церкви / Фото з відкритих джерел

      15 грудня в Україні створили Єдину помісну православну церкву. Її предстоятелем став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Титул глави новоствореної української церкви – митрополит Київський та всієї України.

      Епіфаній був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату.

      Читайте також: Єдину помісну православну церкву очолив єпископ Епіфаній

      Митрополит Епіфаній, в миру – Думенко Сергій Петрович, народився 3 лютого 1979 року на Одещині в сім’ї робітників. Його дитинство та шкільні роки пройшли на Чернівеччині.

      митрополит Епіфаній
      Митрополит Епіфаній

      У 1996 році майбутній очільник Єдиної помісної церкви поступив на навчання в Київську Духовну Семінарію, яку закінчив в 1999 році. В тому ж році він поступив до Київської Духовної Академії, яку закінчив у 2003.

      З 1 липня 2003 року по 31 грудня 2005 року обіймав посаду секретаря-референта Рівненського єпархіального управління та особистого секретаря митрополита Рівненського і Острозького Даниїла. Також він був викладачем Рівненської духовної семінарії, старшим помічником інспектора, прес-секретарем Рівненського єпархіального управління.

      У 2006-2007 роках навчався в Афінському Національному Університеті на філософському факультеті .

      З благословення Святійшого Патріарха Філарета 21 грудня 2007 року у Михайлівському Золотоверхому монастирі він був пострижений у чернецтво з іменем Епіфаній.

      Філарет та Епіфаній
      Митрополит Епіфаній поряд із Філаретом

      Читайте також: В Україні створили Єдину помісну православну церкву

      Займатися справами УПЦ КП почав у 2008. За 5 років Філарет своїм наказом назначив Епіфанія митрополитом з титулом Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський, а в 2017 він став митрополитом Переяславським і Білоцерківським.

      Епіфаній є членом Національної Спілки журналістів України та Міжнародної федерації журналістів, а також ректором Київської православної богословської академії.

      Про створення Єдиної помісної церкви в Україні Епіфаній говорив ще у 2013 році в інтерв'ю релігійному інтернет-виданню.

      Ми не бажаємо бути під омофором Московської патріархії. Нас не задовольняє й те, щоб ми стали екзархатом чи митрополією Константинопольського патріархату. Бо тоді будуть дві визнані українські церкви: Українська православна церква Московського патріархату і Українська православна церква Константинопольського патріархату. А де ж тоді буде справжня Українська православна церква? Тоді не буде української церкви. А будуть церкви різного підпорядкування. Тому ми мусимо створити свою Помісну Українську Православну Церкву,
      – розповідав тоді він.

      До слова, оскільки певний час Епіфаній навчався в Афінах, він майже досконало знає грецьку мову, що може дозволити йому, за необхідності, проводити прямі перемовини із Вселенським патріархатом.

      Теги: Новини України Релігія Єдина помісна церква Томос Новини політики УПЦ КП
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      сьогодні , 17:00 "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      Тетяна Острікова 1177
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
      сьогодні , 10:50 Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
      Настя Сукач 4297
      Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      сьогодні , 10:02 Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      Світлана Попова 6017
      Сепаратизм, корупція та зрада: якими були футбольні скандали у 2018 році
      сьогодні , 09:30 Сепаратизм, корупція та зрада: якими були футбольні скандали у 2018 році
      Михайло Гема 462
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Хакерська атака в Україні: як вберегтися від вірусів
       24 жовтня 2017 , 18:05
      Севілья розгромила мадридський Реал завдяки ударному першому тайму
       27 вересня , 00:53
      Реал визначився з головним тренером
       9 листопада , 17:43
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук