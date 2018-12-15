15 грудня в Україні створили Єдину помісну православну церкву. Її предстоятелем став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Титул глави новоствореної української церкви – митрополит Київський та всієї України.

Епіфаній був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату.

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Митрополит Епіфаній, в миру – Думенко Сергій Петрович, народився 3 лютого 1979 року на Одещині в сім’ї робітників. Його дитинство та шкільні роки пройшли на Чернівеччині.



Митрополит Епіфаній

У 1996 році майбутній очільник Єдиної помісної церкви поступив на навчання в Київську Духовну Семінарію, яку закінчив в 1999 році. В тому ж році він поступив до Київської Духовної Академії, яку закінчив у 2003.

З 1 липня 2003 року по 31 грудня 2005 року обіймав посаду секретаря-референта Рівненського єпархіального управління та особистого секретаря митрополита Рівненського і Острозького Даниїла. Також він був викладачем Рівненської духовної семінарії, старшим помічником інспектора, прес-секретарем Рівненського єпархіального управління.

У 2006-2007 роках навчався в Афінському Національному Університеті на філософському факультеті .

З благословення Святійшого Патріарха Філарета 21 грудня 2007 року у Михайлівському Золотоверхому монастирі він був пострижений у чернецтво з іменем Епіфаній.



Митрополит Епіфаній поряд із Філаретом

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Займатися справами УПЦ КП почав у 2008. За 5 років Філарет своїм наказом назначив Епіфанія митрополитом з титулом Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський, а в 2017 він став митрополитом Переяславським і Білоцерківським.

Епіфаній є членом Національної Спілки журналістів України та Міжнародної федерації журналістів, а також ректором Київської православної богословської академії.

Про створення Єдиної помісної церкви в Україні Епіфаній говорив ще у 2013 році в інтерв'ю релігійному інтернет-виданню.

Ми не бажаємо бути під омофором Московської патріархії. Нас не задовольняє й те, щоб ми стали екзархатом чи митрополією Константинопольського патріархату. Бо тоді будуть дві визнані українські церкви: Українська православна церква Московського патріархату і Українська православна церква Константинопольського патріархату. А де ж тоді буде справжня Українська православна церква? Тоді не буде української церкви. А будуть церкви різного підпорядкування. Тому ми мусимо створити свою Помісну Українську Православну Церкву,

– розповідав тоді він.

До слова, оскільки певний час Епіфаній навчався в Афінах, він майже досконало знає грецьку мову, що може дозволити йому, за необхідності, проводити прямі перемовини із Вселенським патріархатом.