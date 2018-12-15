15 декабря в Украине создали Единую поместную православную церковь. Ее предстоятелем стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Титул главы новосозданной украинской церкви – митрополит Киевский и всей Украины.

Епифаний был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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Митрополит Епифаний, в миру – Думенко Сергей Петрович, родился 3 февраля 1979 года в Одесской области в семье рабочих. Его детство и школьные годы прошли в Черновицкой области.



Митрополит Епифаний

В 1996 году будущий глава Единой поместной церкви поступил на учебу в Киевскую Духовную Семинарию, которую окончил в 1999 году. В том же году он поступил в Киевскую Духовную Академию, которую окончил в 2003.

С 1 июля 2003 года по 31 декабря 2005 года занимал должность секретаря-референта Ровенского епархиального управления и личного секретаря митрополита Ровенского и Острожского Даниила. Также он был преподавателем Ровенской духовной семинарии, старшим помощником инспектора, пресс-секретарем Ровенского епархиального управления.

В 2006-2007 годах учился в Афинском Национальном Университете на философском факультете.

По благословению Святейшего Патриарха Филарета 21 декабря 2007 года в Михайловском Златоверхом монастыре он был пострижен в монашество с именем Епифаний.



Митрополит Епифаний рядом с Филаретом

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Заниматься делами УПЦ КП начал в 2008. Через 5 лет Филарет своим приказом назначил Епифания митрополитом с титулом Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский, а в 2017 он стал митрополитом Переяславским и Белоцерковским.

Епифаний является членом Национального Союза журналистов Украины и Международной федерации журналистов, а также ректором Киевской православной богословской академии.

О создании Единой поместной церкви в Украине Епифаний говорил еще в 2013 году в интервью религиозному интернет-изданию.

Мы не хотим быть под омофором Московской патриархии. Нас не удовлетворяет и то, чтобы мы стали экзархатом или митрополией Константинопольского патриархата. Потому что тогда будут две признанные украинские церкви: Украинская православная церковь Московского патриархата и Украинская православная церковь Константинопольского патриархата. А где же тогда будет настоящая Украинская православная церковь? Тогда не будет украинской церкви. А будут церкви разного подчинения. Поэтому мы должны создать свою поместную украинскую православную церковь,

– рассказывал тогда он.

К слову, поскольку определенное время Епифаний учился в Афинах, он почти в совершенстве знает греческий язык, что может помочь ему при необходимости проводить прямые переговоры со Вселенским патриархатом.

Смотрите видео о новом главе Украинской православной церкви Епифания: