19:47
15 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, сегодня
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, сегодня
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Единую поместную церковь возглавил митрополит Епифаний: что известно о священнослужителе

      436 Читати новину українською
      Епифаний - биография главы Единой поместной церкви Украины
      Глава новосозданной Единой поместной православной церкви / Фото из открытых источников

      15 декабря в Украине создали Единую поместную православную церковь. Ее предстоятелем стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Титул главы новосозданной украинской церкви – митрополит Киевский и всей Украины.

      Епифаний был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата.

      Читайте также: Единую поместную православную церковь возглавил епископ Епифаний

      Митрополит Епифаний, в миру – Думенко Сергей Петрович, родился 3 февраля 1979 года в Одесской области в семье рабочих. Его детство и школьные годы прошли в Черновицкой области.

      митрополит Епіфаній
      Митрополит Епифаний

      В 1996 году будущий глава Единой поместной церкви поступил на учебу в Киевскую Духовную Семинарию, которую окончил в 1999 году. В том же году он поступил в Киевскую Духовную Академию, которую окончил в 2003.

      С 1 июля 2003 года по 31 декабря 2005 года занимал должность секретаря-референта Ровенского епархиального управления и личного секретаря митрополита Ровенского и Острожского Даниила. Также он был преподавателем Ровенской духовной семинарии, старшим помощником инспектора, пресс-секретарем Ровенского епархиального управления.

      В 2006-2007 годах учился в Афинском Национальном Университете на философском факультете.

      По благословению Святейшего Патриарха Филарета 21 декабря 2007 года в Михайловском Златоверхом монастыре он был пострижен в монашество с именем Епифаний.

      Філарет та Епіфаній
      Митрополит Епифаний рядом с Филаретом

      Читайте также: В Украине создали Единую поместную православную церковь

      Заниматься делами УПЦ КП начал в 2008. Через 5 лет Филарет своим приказом назначил Епифания митрополитом с титулом Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский, а в 2017 он стал митрополитом Переяславским и Белоцерковским.

      Епифаний является членом Национального Союза журналистов Украины и Международной федерации журналистов, а также ректором Киевской православной богословской академии.

      О создании Единой поместной церкви в Украине Епифаний говорил еще в 2013 году в интервью религиозному интернет-изданию.

      Мы не хотим быть под омофором Московской патриархии. Нас не удовлетворяет и то, чтобы мы стали экзархатом или митрополией Константинопольского патриархата. Потому что тогда будут две признанные украинские церкви: Украинская православная церковь Московского патриархата и Украинская православная церковь Константинопольского патриархата. А где же тогда будет настоящая Украинская православная церковь? Тогда не будет украинской церкви. А будут церкви разного подчинения. Поэтому мы должны создать свою поместную украинскую православную церковь,
      – рассказывал тогда он.

      К слову, поскольку определенное время Епифаний учился в Афинах, он почти в совершенстве знает греческий язык, что может помочь ему при необходимости проводить прямые переговоры со Вселенским патриархатом.

      Смотрите видео о новом главе Украинской православной церкви Епифания:

       

      Теги: Единая поместная церковь Религия Томос Новости Украины Новости политики УПЦ КП
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      14 декабря , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 2002
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук