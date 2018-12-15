15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву, офіційна назва якої звучить як, – Українська помісна автокефальна православна церква.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час Об'єднавчого собору.

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Вітаю всіх зі створенням Української помісної автокефальної православної церкви, яка тільки що відбулася в Святій Софії,

– сказав президент, звертаючись до людей, які зібралися біля храму Святої Софії в Києві.

В Об'єднавчому соборі, який пройшов у Софійському соборі взяв участь 41 архієрей Київського патріархату, 12 – Автокефальної церкви, 10 – Московського патріархату, серед яких митрополит Симеон і митрополит Софроній.

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Очолив собор Української православної церкви представник Вселенського патріархату митрополит Галльський Еммануїл.

Зазначимо, що главою Української помісної автокефальної православної церкви став митрополит Епіфаній.

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Нагадаємо, раніше речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій Зоря розповів, що Томос про автокефалію Вселенський патріарх Варфоломій вручить предстоятелю Єдиної помісної православної церкви 6 січня 2019 року в Константинополі.

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

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