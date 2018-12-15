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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      В Україні створили Єдину помісну православну церкву

      4075 Читать новость на русском
      Об'єднавчий собор УПЦ у Києві 15 грудня 2018 - новини про Єдину помісну церкву
      В Україні створили Єдину помісну православну церкву / Фото з відкритих джерел

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву, офіційна назва якої звучить як, – Українська помісна автокефальна православна церква.

      Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час Об'єднавчого собору.

      Читайте також: Єдину помісну православну церкву очолив єпископ Епіфаній

      Вітаю всіх зі створенням Української помісної автокефальної православної церкви, яка тільки що відбулася в Святій Софії,
      – сказав президент, звертаючись до людей, які зібралися біля храму Святої Софії в Києві.

      В Об'єднавчому соборі, який пройшов у Софійському соборі взяв участь 41 архієрей Київського патріархату, 12 – Автокефальної церкви, 10 – Московського патріархату, серед яких митрополит Симеон і митрополит Софроній.

      Читайте також: У Софії Київській розпочався Об'єднавчий собор УПЦ: перші фото та відео

      Очолив собор Української православної церкви представник Вселенського патріархату митрополит Галльський Еммануїл.

      Зазначимо, що главою Української помісної автокефальної православної церкви став митрополит Епіфаній.

      Читайте також: Що таке Томос в релігії та як він виглядає

      Нагадаємо, раніше речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій Зоря розповів, що Томос про автокефалію Вселенський патріарх Варфоломій вручить предстоятелю Єдиної помісної православної церкви 6 січня 2019 року в Константинополі.

      Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Як розгорталися події щодо створення єдиної помісної церкви: хроніка
      Теги: Новини України Релігія Єдина помісна церква Томос Новини політики УПЦ КП УПЦ МП УАПЦ
      Джерело: 24 Канал
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