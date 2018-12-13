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      Коли Україна отримає Томос: в УПЦ КП назвали дату

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      В УПЦ КП назвали дату вручення Томосу
      В УПЦ КП назвали дату вручення Томосу / Фото з відкритих джерел

      Томос про автокефалію вручатиме Вселенський патріарх. Майбутній голова Єдиної помісної православної церкви отримає його в Константинополі 6 січня наступного року.

      Про це заявив речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій Зоря, повідомляє кореспондент 24 каналу.

      Читайте також: Собор УПЦ КП у Києві: хто є кандидатами на пост глави Єдиної помісної церкви

      "Томос Вселенського патріарха має бути вручений предстоятелю 6 січня", – сказав архієпископ.

      Так, Томос вручать після божественної літургії, що відбудеться у цей день в Константинополі як співслужіння Вселенського патріарха та предстоятеля помісної церкви.

      До слова, Томос вручається на літургії, яку очолює вселенський патріарх. Він служить лише 12 разів на рік – у найбільші свята. Так, 6 січня за юліанським календарем буде Водохреща, на якому служитиме Варфоломій.

      Нагадаємо, у четвер, 13 грудня, митрополит Константинопольського патріархату Еммануїл Галльський провів в Андріївській церкві в Києві першу службу Вселенського патріархату. Митрополит є повіреним Константинополя, який прибув в Україну на Об’єднавчий собор.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?У жовтні у Стамбулі відбулося засідання Синоду Вселенського патріархату, де церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні надали Томос - дозвіл на створення Єдиної помісної церкви в Україні. Після цього у Києві 15 грудня у Софійському соборі проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля. Цей собор може тривати від кількох годин до кількох діб.

      в україні розпочинається об'єднавчий собор: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини політики Релігія Томос Єдина помісна церква УПЦ КП
      Джерело: 24 Канал
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