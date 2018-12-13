Коли Україна отримає Томос: в УПЦ КП назвали дату

Томос про автокефалію вручатиме Вселенський патріарх. Майбутній голова Єдиної помісної православної церкви отримає його в Константинополі 6 січня наступного року.

Про це заявив речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій Зоря, повідомляє кореспондент 24 каналу.

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"Томос Вселенського патріарха має бути вручений предстоятелю 6 січня", – сказав архієпископ.

Так, Томос вручать після божественної літургії, що відбудеться у цей день в Константинополі як співслужіння Вселенського патріарха та предстоятеля помісної церкви.

До слова, Томос вручається на літургії, яку очолює вселенський патріарх. Він служить лише 12 разів на рік – у найбільші свята. Так, 6 січня за юліанським календарем буде Водохреща, на якому служитиме Варфоломій.

Нагадаємо, у четвер, 13 грудня, митрополит Константинопольського патріархату Еммануїл Галльський провів в Андріївській церкві в Києві першу службу Вселенського патріархату. Митрополит є повіреним Константинополя, який прибув в Україну на Об’єднавчий собор.

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Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?У жовтні у Стамбулі відбулося засідання Синоду Вселенського патріархату, де церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні надали Томос - дозвіл на створення Єдиної помісної церкви в Україні. Після цього у Києві 15 грудня у Софійському соборі проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля. Цей собор може тривати від кількох годин до кількох діб.