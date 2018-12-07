Митрополит Онуфрій заборонив духовенству УПЦ МП брати участь в Об'єднавчому соборі

У п'ятницю, 7 грудня, Синод Української Православної Церкви Московського патріархату заборонив своїм священнослужителям брати участь в Об'єднавчому соборі Української православної церкви, який відбудеться 15 грудня.

Про це повідомили в Інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ МП.

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На зібранні заявили, мовляв Константинопольський Патріарх "не має жодного канонічного права скликати будь-яке зібрання в Україні і викликати на нього архієреїв Української Православної Церкви", відтак УПЦ МП "не благословить" своє духовенство, якщо ті підуть на Об'єднавчий собор.

Крім того, з легкої руки Онуфрія в УПЦ МП постановили визнати Об’єднавчий собор "незаконним зібранням". На думку митрополита Московського патріархату, у ньому візьмуть участь "представники розкольницьких угрупувань". Яких саме – не уточнив.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Далі у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля.



5 грудня Президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня у Софійському соборі. За його словами, Вселенський Патріарх Варфоломій підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події. Останні від участі відмовляються.

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