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      Митрополит Онуфрий запретил духовенству УПЦ МП участвовать в Объединительном соборе

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      Синод Украинской Православной Церкви Московского патриархата
      Синод Украинской Православной Церкви Московского патриархата / news.church.ua

      В пятницу, 7 декабря, Синод Украинской Православной Церкви Московского патриархата запретил своим священнослужителям участвовать в Объединительном соборе Украинской православной церкви, который состоится 15 декабря.

      Об этом сообщили в Информационно-просветительском отделе УПЦ МП.

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      На собрании заявили, мол, Константинопольский Патриарх "не имеет никакого канонического права созывать любое собрание в Украине и вызывать на него архиереев Украинской Православной Церкви", поэтому УПЦ МП "не благословит" свое духовенство, если то пойдёт на Объединительный собор.

      Кроме того, с легкой руки Онуфрия в УПЦ МП решили признать Объединительный собор "незаконным собранием". По мнению митрополита Московского патриархата, в нём примут участие "представители раскольнических группировок". Каких именно – не уточнил.

      Как создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трёхдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчёт посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут её предстоятеля.

      5 декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря в Софийском соборе. По его словам, Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии. Последние от участия отказываются.

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      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ МП Религия Томос Единая поместная церковь
      Источник: 24 Канал
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