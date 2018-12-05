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      Назвали дату і місце Об'єднавчого собору

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      Об'єднавчий собор
      Об'єднавчий собор / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня 2018 року у Софійському соборі.

      Нагадаємо, 29 листопада Архієрейський синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту майбутньої Української церкви. Також було ухвалено рішення щодо тексту Томосу, однак його оприлюднять уже після Об'єднавчого Собору.

      Читайте також:  Єдина помісна церква: Порошенко назвав мету Путіна в Україні

      Під час Об'єднавчого собору мають обрати предстоятеля Автокефальної Помісної Православної Церкви та затвердити її статут. 

      За словами гаранта, Вселенський Патріарх Варфоломій підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події.

      Порошенко наголосив, що Московський патріархат більше не ставитиме умов Українській церкві.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

      СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ

      Теги: Петро Порошенко Релігія Єдина помісна церква Томос Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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