Назвали дату і місце Об'єднавчого собору

Президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня 2018 року у Софійському соборі.

Нагадаємо, 29 листопада Архієрейський синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту майбутньої Української церкви. Також було ухвалено рішення щодо тексту Томосу, однак його оприлюднять уже після Об'єднавчого Собору.

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Під час Об'єднавчого собору мають обрати предстоятеля Автокефальної Помісної Православної Церкви та затвердити її статут.

Об’єднавчий Собор, який має проголосити створення Автокефальної Помісної Православної Церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться 15 грудня 2018 року в Святій Софії, яка протягом століть була центром українського релігійного життя. — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 грудня 2018 р.

За словами гаранта, Вселенський Патріарх Варфоломій підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події.

Порошенко наголосив, що Московський патріархат більше не ставитиме умов Українській церкві.

Московський Патріархат не буде диктувати умов, клеймити, хто у нас канонічний, а хто - безблагодатний. Віруючі самі обиратимуть, до якої церкви їм ходити, ніхто нікого ні до чого силою не спонукатиме. І ми не дамо Кремлю розпалити міжрелігійний конфлікт. — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 грудня 2018 р.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ