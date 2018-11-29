Уже незабаром українська православна церква фізично отримає Томос про автокефалію від Вселенського патріархату. Сам Томос вже готовий. Це означає що українська церква буде рівноправною з іншими і більше не підпорядковуватиметься Московському патріархату. Що ж таке Томос для релігії – пояснюємо простими словами.

Томос в релігії – це своєрідний церковний указ. В цьому документі міститься рішення священного Синоду Вселенського патріархату про надання автокефалії. Документ написаний в урочистій манері.

Читайте також: Синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту Української церкви

Томос складається з таких частин:

Історична частина . В цьому розділі описаний сучасний стан церкви країни, яка хоче отримати автокефалію, згадується її зв'язок із Константинополем.

. В цьому розділі описаний сучасний стан церкви країни, яка хоче отримати автокефалію, згадується її зв'язок із Константинополем. Канонічне обґрунтування. У цій частині описано, на основі яких канонів церкві надають цей Томос.

У цій частині описано, на основі яких канонів церкві надають цей Томос. Побажання для церкви, щоб вона підтримувала віровчення, керувалася канонами, тут також описані її права та застереження.

Рішення про надання Томосу ухвалює священний Синод Вселенського патріархату. Для прийняття такого рішення достатньо більшості голосів членів Синоду, а позиція Вселенського патріарха Варфоломія є ключовою.

Якщо рішення про надання Томосу прийняте більшістю голосів, то документ мають підписати усі члени Синоду, навіть ті, хто голосував проти чи утримався.

Томос стає чинним одразу після підписання документа членами Синоду. Таке рішення є остаточним і невідворотним. Його можна скасувати лише іншим рішенням Синоду, якщо, наприклад, змінилися історичні обставини.

Читайте також: Томос про автокефалію: що це означає для українців

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?Синод Вселенського патріархату 29 листопада затвердив проект статуту майбутньої Української церкви. Також Синод ухвалив текст Томосу для Єдиної помісної церкви в Україні, але наразі його не розкривають. Сам Томос буде вручений новообраному предстоятелю Української церкви. Його оберуть у Києві на об'єднавчому Соборі, який повинен відбутися в грудні. Дату об'єднавчого собору найближчим часом має оголосити Вселенський патріарх Варфоломій. Православна автокефальна церква та УПЦ Київського патріархату мають самоліквідуватися і долучитися до новоствореного релігійного об'єднання.