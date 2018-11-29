Уже вскоре украинская православная церковь физически получит Томос об автокефалии от Вселенского патриархата. Сам Томос уже готов. Это значит, что украинская церковь будет равноправной с другими и не будет больше подчиняться Московскому патриархату. Что же такое Томос для религии – объясняем простыми словами.

Томос в религии – это своеобразный церковный указ. В этом документе содержится решение Священного Синода Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии. Документ написан в торжественной манере.

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Томос состоит из следующих частей:

Историческая часть . В этом разделе описано современное состояние церкви страны, которая хочет получить автокефалию, упоминается ее связь с Константинополем.

. В этом разделе описано современное состояние церкви страны, которая хочет получить автокефалию, упоминается ее связь с Константинополем. Каноническое обоснование . В этом разделе описано, на основе каких канонов церкви предоставляют этот Томос.

. В этом разделе описано, на основе каких канонов церкви предоставляют этот Томос. Пожелания для церкви, чтобы она поддерживала вероучения, руководствовалась канонами, здесь также описаны его права и предостережения.

Решение о предоставлении Томоса принимает священный Синод Вселенского патриархата. Для принятия такого решения достаточно большинства голосов членов Синода, а позиция Вселенского патриарха Варфоломея является ключевой.

Если решение о предоставлении Томоса принято большинством голосов, то документ должны подписать все члены Синода, даже те, кто голосовал против или воздержался.

Томос вступает в силу сразу после подписания документа членами Синода. Такое решение является окончательным и необратимым. Его можно отменить только другим решением Синода, если, например, изменились исторические обстоятельства.

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Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине? Синод Вселенского патриархата 29 ноября утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Также Синод принял текст Томоса для Единой поместной церкви в Украине, но пока его не раскрывают. Сам Томос будет вручен новоизбранному предстоятелю Украинской церкви. Его выберут в Киеве на объединительном Соборе, который должен состояться в декабре. Дату объединительного собора в ближайшее время объявить Вселенский патриарх Варфоломей. Православная автокефальная церковь и УПЦ Киевского патриархата должны самоликвидироваться и присоединиться к новому религиозному объединению.