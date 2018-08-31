Томос об автокефалии УПЦ: что это означает для украинцев

Константинопольский патриарх Варфоломей несмотря на давление Москвы принял решение о предоставлении автокефалии Украинской правславной церкви. Какие изменения принесет украинским верующим эта инициатива и когда она может воплотиться в жизнь – выяснил 24 канал.

Что значит автокефалия УПЦ?

Президент Украины Петр Порошенко обратился к Вселенскому патриарху (он же – Константинопольская православная церковь в мировом православном обществе церковь и юрисдикция "первого по чести", первого из настоятелей 14-ти независимых (автокефальных) поместных церквей) о предоставлении автокефалии Украинской Церкви.

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Фактически автокефалия означает "превосходство" УПЦ КП, чем было до сих пор, равенство ее с другими Автокефальной Православной Церкви.

Директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов в комментарии сайту "24" напомнил, что в 1686 году Киевскую митрополию Константинопольского патриархата присоединили к Московскому патриархату, когда Вселенский патриарх Дионисий IV и Священный Синод Константинопольской Церкви выдали противоречивый томос о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. По мнению Валерия Дымова, этот процесс был незаконным, и центр православия из Киева в Москву перенесли за деньги.

Кому и зачем нужна единая украинская церковь

По мнению самого Порошенко – собственная церковь в государстве – атрибут независимости как государства, так и церкви. Поэтому, хотя церковь в Украине и отделена от государства, но вопрос этот в первую очередь – политический. Особенно учитывая то, что Украинская Церковь с приложением "Московского патриархата", по сути является подразделением Русской Церкви.

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С другой стороны, как объяснил в комментарии сайту "24" эксперт по религиозным вопросам, бывший священнослужитель Роман Мельниченко, для людей, которые не слишком близки к Церкви, с предоставлением автокефалии Украинской Церкви мало что изменится. Для более воцерковлённых людей, кто каким-то образом пользуется церковными услугами – жизнь станет проще. Например, сейчас не редки случаи, когда церковнослужители различных православных конфессий не признают обряды друг друга, считая "не свое" крещение или отпевание покойного "неправильным". После того, как украинская церковь станет единой, канонической, страх, что кого-то "неправильно" окрестил или похоронил – исчезнет.

Аналитик Сергей Фурса отметил, что, по его мнению, различные религиозные организации относятся к верующим как к "большому рынку". А поскольку в Украине 70% людей считают себя верующими и при этом участвуют в выборах, на результаты которых через них влияют и "люди в рясах", поэтому "абсолютно ненормально, что большую часть рынка религии контролирует контора, которую возглавляет КГБшники, и которая непосредственно подчиняется Кремлю".

Что будет с действующими церковнослужителями

Для священнослужителей Киевского патриархата Единая Церковь – будет большая радость. В случае автокефалии – Киевский патриархат получит канонический статус, что означает, что все их таинства, все их священнослужители – законные и благодатные. Поэтому все останется, как было, пояснил Роман Мельниченко. Ничего не надо переоформлять, никаких дополнительных процедур. Просто вся структура Киевского патриархата станет признанной православным миром.

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Что будет с имуществом церквей

Все останется, как было. Мельниченко напомнил – на уровне государства нет разницы, каноническая церковь или нет, главное – чтобы она была законно зарегистрирована: должен быть устав религиозной организации, тогда эта организация может действовать. Поэтому на уровне государства внутрицерковные вещи не влияют ни на устав, ни на регистрацию, ни на имущество религиозной организации.

Когда Единственная Украинская Церковь станет реальностью

Уже 1-3 сентября состоится Синакс (Synaxis) Вселенской Патриархии – собрание всех епископов этой Церкви. Перед этим пройдет очередное заседание Священного Синода Патриархата. Некоторые религиозные аналитики считают, что именно в эти дни и будут рассматривать вопрос предоставления автокефалии УПЦ. Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет убежден, что Вселенский патриархат решит "украинский вопрос" до конца 2018 года.

Правда, ранее эксперты не были такими оптимистичными и опасались, что Томос нам дадут не скоро из-за давления России. Ведь Москва через Стамбул, через турецкие власти имеет давление на Вселенского Патриарха, тем более, что Москва дает деньги на содержание Константинополя.

Почему УПЦ РП против Единой Украинской Церкви

Потому же, почему вообще Россия против независимой Украины. "Мыжебратья", оккупированный Крым и Донбасс, русский язык как второй государственный и контроль России над церковью в Украине – все это разные лица "русского мира", а по сути – желание кремлевского руководства держать Украину под контролем.

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