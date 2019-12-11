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      Филарет стал рукой Кремля в борьбе против ПЦУ, – Епифаний

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      Епифаний считает, что за Филаретом стоит Кремль / pomisna.info

      Предстоятель ПЦУ Епифаний считает, что за спиной патриарха Филарета стоят пророссийские силы, а он этого, возможно, не осознает. Таким образом Кремль использует его в борьбе против независимой украинской церкви.

      Митрополит Епифаний в интервью "Украинской правде" отметил, что Филарет до сих пор находится в составе ПЦУ и имеет место на Синоде. Однако, он решил самоизолировался в составе церкви и говорит о восстановлении УПЦ КП.

      Важно: Филарет, ПЦУ и томос: что происходит в украинской церкви

      Есть люди, которым нравится, чтобы было противостояние. К сожалению, за спиной почетного патриарха Филарета, я думаю, что он этого не осознает, играют некоторые пророссийские силы. Были исследования, возможно, вы видели, где явно и открыто люди Медведчука проводили проплаченные митинги против меня,
      – подчеркнул Епифаний.

      Священнослужитель согласился, что Филарет "бессознательно стал рукой Кремля" в этом противостоянии.

      "Ну если проводятся реально митинги, проплаченные пророссийскими силами. Один из них на Софийской площади – собрали один и тот же митинг сначала в поддержку "112 канала", кажется, а потом "на защиту" Героя Украины патриарха Филарета". Здесь реально видно, что есть внешнее вмешательство в эти дела", – добавил митрополит.

      К теме: Епифаний верит, что Филарет вернется в ПЦУ

      Также предстоятель ПЦУ отметил, что церковь идет на уступки Филарету, и это неправда, что его якобы хотят "выкинуть на улицу".

      "Это не соответствует действительности и это – неправда. Никогда ни у кого даже не было такой мысли. Но, увы, то окружение, которое сейчас у него, сеет вражду, сеет ненависть", – пожаловался Епифаний.

      Что известно о конфликте с Филаретом в ПЦУ?
      Патриарх Филарет неоднократно высказывал несогласие с уставами ПЦУ, обвинял митрополита Епифания в нарушении договоренностей. Он убеждает, что на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года договорились, что ПЦУ будет руководить Филарет, а Епифаний лишь представлять церковь за рубежом.

      20 июня 2019 года патриарх провел так называемый "Собор УПЦ КП". Там он заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. Более того - участники собрания отвергли Томос. По их словам, документ ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.

      Синод ПЦУ, который собрался в ответ на "собор Филарета", лишил почетного патриарха его права управления Киевской епархией. Однако не удалил его из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом". Но из ПЦУ исключили нескольких священнослужителей, которые присутствовали на этом "соборе" Филарета.

      11 ноября Шестой апелляционный суд Киева таки позволил ликвидировать Киевский патриархат УПЦ.

      Кого українці бачать предстоятелем ПЦУ
      Кого украинцы видят предстоятелем ПЦУ / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Российская пропаганда Епифаний Филарет Конфликт в ПЦУ Православная церковь Украины Религия Новости России
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