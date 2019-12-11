Филарет стал рукой Кремля в борьбе против ПЦУ, – Епифаний

Предстоятель ПЦУ Епифаний считает, что за спиной патриарха Филарета стоят пророссийские силы, а он этого, возможно, не осознает. Таким образом Кремль использует его в борьбе против независимой украинской церкви.

Митрополит Епифаний в интервью "Украинской правде" отметил, что Филарет до сих пор находится в составе ПЦУ и имеет место на Синоде. Однако, он решил самоизолировался в составе церкви и говорит о восстановлении УПЦ КП.

Важно: Филарет, ПЦУ и томос: что происходит в украинской церкви

Есть люди, которым нравится, чтобы было противостояние. К сожалению, за спиной почетного патриарха Филарета, я думаю, что он этого не осознает, играют некоторые пророссийские силы. Были исследования, возможно, вы видели, где явно и открыто люди Медведчука проводили проплаченные митинги против меня,

– подчеркнул Епифаний.

Священнослужитель согласился, что Филарет "бессознательно стал рукой Кремля" в этом противостоянии.

"Ну если проводятся реально митинги, проплаченные пророссийскими силами. Один из них на Софийской площади – собрали один и тот же митинг сначала в поддержку "112 канала", кажется, а потом "на защиту" Героя Украины патриарха Филарета". Здесь реально видно, что есть внешнее вмешательство в эти дела", – добавил митрополит.

К теме: Епифаний верит, что Филарет вернется в ПЦУ

Также предстоятель ПЦУ отметил, что церковь идет на уступки Филарету, и это неправда, что его якобы хотят "выкинуть на улицу".

"Это не соответствует действительности и это – неправда. Никогда ни у кого даже не было такой мысли. Но, увы, то окружение, которое сейчас у него, сеет вражду, сеет ненависть", – пожаловался Епифаний.

Что известно о конфликте с Филаретом в ПЦУ?

Патриарх Филарет неоднократно высказывал несогласие с уставами ПЦУ, обвинял митрополита Епифания в нарушении договоренностей. Он убеждает, что на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года договорились, что ПЦУ будет руководить Филарет, а Епифаний лишь представлять церковь за рубежом.



20 июня 2019 года патриарх провел так называемый "Собор УПЦ КП". Там он заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. Более того - участники собрания отвергли Томос. По их словам, документ ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.



Синод ПЦУ, который собрался в ответ на "собор Филарета", лишил почетного патриарха его права управления Киевской епархией. Однако не удалил его из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом". Но из ПЦУ исключили нескольких священнослужителей, которые присутствовали на этом "соборе" Филарета.



11 ноября Шестой апелляционный суд Киева таки позволил ликвидировать Киевский патриархат УПЦ.



Кого украинцы видят предстоятелем ПЦУ / инфографика 24 канала