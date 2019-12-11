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      Філарет став рукою Кремля у боротьбі проти ПЦУ, – Епіфаній

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      Епіфаній вважає, що за Філаретом стоїть Кремль / pomisna.info

      Предстоятель ПЦУ Епіфаній вважає, що за спиною патріарха Філарета стоять проросійські сили, а він цього, можливо, не усвідомлює. Таким чином Кремль використовує його у боротьбі проти незалежної української церкви.

      Митрополит Епіфаній в інтерв’ю "Українській правді" зауважив, що Філарет досі є у складі ПЦУ і має місце на Синоді. Проте, він вирішив самоізолювався в складі церкви і говорить про відновлення УПЦ КП.

      Важливо: Філарет, ПЦУ і томос: що відбувається в українській церкві

      Є люди, яким подобається, щоб було протистояння. На жаль, за спиною почесного патріарха Філарета, я думаю, що він цього не усвідомлює, грають деякі проросійські сили. Були дослідження, можливо, ви бачили, де явно і відкрито люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене,
      – наголосив Епіфаній.

      Священослужитель погодився, що Філарет "несвідомо став рукою Кремля" у цьому протистоянні. 

      "Ну якщо проводяться реально мітинги, проплачені проросійськими силами. Один із них на Софійській площі – зібрали один і той самий мітинг спочатку на підтримку "112 каналу", здається, а потім "на захист" Героя України патріарха Філарета". Тут реально видно, що є зовнішнє втручання у ці справи", – додав митрополит.

      До теми: Епіфаній вірить, що Філарет повернеться до ПЦУ

      Також предстоятель ПЦУ відзначив, що церква йде на поступки Філарету і це неправда, що його нібито хочуть "викинути на вулицю".

      "Це не відповідає дійсності і це – неправда. Ніколи ні в кого навіть не було такої думки. Але, на жаль, те оточення, яке зараз біля нього, сіє ворожнечу, сіє ненависть", – поскаржився Епіфаній.

      Що відомо про конфлікт з Філаретом у ПЦУ?Патріарх Філарет неодноразово висловлював незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Він переконує, що на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.

      20 червня 2019 року патріарх провів так званий "Собор УПЦ КП". Там він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Ще ж і надто – учасники зборів відкинули Томос. За їх словами, документ ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

      Синод ПЦУ, який зібрався у відповідь на "собор Філарета", позбавив почесного патріарха його права управління Київською єпархією. Однак не вилучив його зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому". Але з ПЦУ виключили кількох священнослужителів, які були присутні на цьому "соборі" Філарета.

      11 листопада Шостий апеляційний суд Києва таки дозволив ліквідувати Київський патріархат УПЦ.

      Кого українці бачать предстоятелем ПЦУ
      Кого українці бачать предстоятелем ПЦУ / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Російська пропаганда Епіфаній Філарет Конфлікт у ПЦУ Православна церква України Релігія Новини Росії
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