Філарет став рукою Кремля у боротьбі проти ПЦУ, – Епіфаній

Предстоятель ПЦУ Епіфаній вважає, що за спиною патріарха Філарета стоять проросійські сили, а він цього, можливо, не усвідомлює. Таким чином Кремль використовує його у боротьбі проти незалежної української церкви.

Митрополит Епіфаній в інтерв’ю "Українській правді" зауважив, що Філарет досі є у складі ПЦУ і має місце на Синоді. Проте, він вирішив самоізолювався в складі церкви і говорить про відновлення УПЦ КП.

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Є люди, яким подобається, щоб було протистояння. На жаль, за спиною почесного патріарха Філарета, я думаю, що він цього не усвідомлює, грають деякі проросійські сили. Були дослідження, можливо, ви бачили, де явно і відкрито люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене,

– наголосив Епіфаній.

Священослужитель погодився, що Філарет "несвідомо став рукою Кремля" у цьому протистоянні.

"Ну якщо проводяться реально мітинги, проплачені проросійськими силами. Один із них на Софійській площі – зібрали один і той самий мітинг спочатку на підтримку "112 каналу", здається, а потім "на захист" Героя України патріарха Філарета". Тут реально видно, що є зовнішнє втручання у ці справи", – додав митрополит.

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Також предстоятель ПЦУ відзначив, що церква йде на поступки Філарету і це неправда, що його нібито хочуть "викинути на вулицю".

"Це не відповідає дійсності і це – неправда. Ніколи ні в кого навіть не було такої думки. Але, на жаль, те оточення, яке зараз біля нього, сіє ворожнечу, сіє ненависть", – поскаржився Епіфаній.

Що відомо про конфлікт з Філаретом у ПЦУ?Патріарх Філарет неодноразово висловлював незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Він переконує, що на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.



20 червня 2019 року патріарх провів так званий "Собор УПЦ КП". Там він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Ще ж і надто – учасники зборів відкинули Томос. За їх словами, документ ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.



Синод ПЦУ, який зібрався у відповідь на "собор Філарета", позбавив почесного патріарха його права управління Київською єпархією. Однак не вилучив його зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому". Але з ПЦУ виключили кількох священнослужителів, які були присутні на цьому "соборі" Філарета.



11 листопада Шостий апеляційний суд Києва таки дозволив ліквідувати Київський патріархат УПЦ.



Кого українці бачать предстоятелем ПЦУ / інфографіка 24 каналу