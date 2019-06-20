Філарет заявив, що відновлює Київський патріархат

Так званий помісний собор, який скликав патріарх Філарет, 20 червня вирішив відновити Українську православну церкву Київського патріархату. У Православній церкві Україні ці процеси не визнають.

Зібрання прихильників колишньої УПЦ КП проходило у Володимирському соборі в Києві. На ньому були присутні деякі ієрархи, священики та близько сотні вірян. Проте, архієреї Православної церкви України проігнорували зібрання, адже ПЦУ наголошує, що "собор" є нелегітимним.

Читайте також: Філарет скликав "собор" для відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине на томос

Прихильники відновлення Київського патріархату також відкинули Томос про автокефалію української церкви, зауважишивши, що він нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

Філарет і надалі вважає себе патріархом київським і претендує на все майно, храми і всі гроші УПЦ КП, які перейшли до ПЦУ.



Філарет розповідає про відновлення Київського патріархату / Фото Вікторії Кутьїної (24 канал)

Також у постанові так званого собору Філарета нібито відміняють положення Об'єднавчого собору ПЦУ, який пройшов 15 грудня 2018 року і називають його "зібранням архієреїв".

"Помісний собор не затверджує, а відміняє постанову архієрейського, чи так званого Помісного собору, бо це був не Помісний собор, а зібрання підписів архієреїв, одного священика та двох мирян про умовну ліквідацію УПЦ Київського патріархату, на вимогу Вселенського Константинопольського Патріарха Варфоломія" – йдеться у постанові.



Постанова Філарета про відновлення УПЦ КП / Фото Вікторії Кутьїної (24 канал)

За словами Філарета, УПЦ Київського патріархату не буде виконувати рішення ПЦУ, а його подальше спілкування з Епіфаніє залежить від самого митрополита.

"Синод ПЦУ буде. Але його рішення до нас не мають ніякого відношення", – додав патріарх.

Зауважимо, колишній глава УАПЦ митрополит Макарій розповів, що Київський патріархат і так юридично існує. Проте, фактично УПЦ КП приєдналася до новоствореної Православної церкви України та існує разом з нею. Тому, якщо Філарет відійде від ПЦУ та почне "жити в Київському патріархаті" – стане розкольником.

Архієреї Православної церкви України та митрополит Епіфаній не визнають відновлення УПЦ КП та не підтримують дії Філарета. За їх словами, таким чином патріарх повертається у невизнання, а ПЦУ отримала Томос про автокефалію і визнана Вселенським патріархатом.

Чому Філарет вирішив відновити Київський патріархат?Нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".



Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".



Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього.