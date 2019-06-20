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      Філарет заявив, що відновлює Київський патріархат

      1499 Читать новость на русском
      Патріарх Філарет
      Патріарх Філарет

      Так званий помісний собор, який скликав патріарх Філарет, 20 червня вирішив відновити Українську православну церкву Київського патріархату. У Православній церкві Україні ці процеси не визнають.

      Зібрання прихильників колишньої УПЦ КП проходило у Володимирському соборі в Києві. На ньому були присутні деякі ієрархи, священики та близько сотні вірян. Проте, архієреї Православної церкви України проігнорували зібрання, адже ПЦУ наголошує, що "собор" є нелегітимним.

      Читайте також: Філарет скликав "собор" для відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине на томос

      Прихильники відновлення Київського патріархату також відкинули Томос про автокефалію української церкви, зауважишивши, що він нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

      Філарет і надалі вважає себе патріархом київським і претендує на все майно, храми і всі гроші УПЦ КП, які перейшли до ПЦУ.


      Філарет розповідає про відновлення Київського патріархату / Фото Вікторії Кутьїної (24 канал)

      Також у постанові так званого собору Філарета нібито відміняють положення Об'єднавчого собору ПЦУ, який пройшов 15 грудня 2018 року і називають його "зібранням архієреїв".

      "Помісний собор не затверджує, а відміняє постанову архієрейського, чи так званого Помісного собору, бо це був не Помісний собор, а зібрання підписів архієреїв, одного священика та двох мирян про умовну ліквідацію УПЦ Київського патріархату, на вимогу Вселенського Константинопольського Патріарха Варфоломія" – йдеться у постанові.


      Постанова Філарета про відновлення УПЦ КП / Фото Вікторії Кутьїної (24 канал)

      За словами Філарета, УПЦ Київського патріархату не буде виконувати рішення ПЦУ, а його подальше спілкування з Епіфаніє залежить від самого митрополита.

      "Синод ПЦУ буде. Але його рішення до нас не мають ніякого відношення", – додав патріарх.

      Зауважимо, колишній глава УАПЦ митрополит Макарій розповів, що Київський патріархат і так юридично існує. Проте, фактично УПЦ КП приєдналася до новоствореної Православної церкви України та існує разом з нею. Тому, якщо Філарет відійде від ПЦУ та почне "жити в Київському патріархаті" – стане розкольником.

      Архієреї Православної церкви України та митрополит Епіфаній не визнають відновлення УПЦ КП та не підтримують дії Філарета. За їх словами, таким чином патріарх повертається у невизнання, а ПЦУ отримала Томос про автокефалію і визнана Вселенським патріархатом.

      Чому Філарет вирішив відновити Київський патріархат?Нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".

      Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".

      Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього.

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      Теги: Новини політики Релігія УПЦ КП Конфлікт у ПЦУ Православна церква України Філарет Новини України
      Джерело: 24 канал
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