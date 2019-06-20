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      Філарет хоче відновити Київський патріархат і зібрав "собор": хто на ньому присутній

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      Філарет скликав так званий собор, аби відновити Київський патріархат
      Філарет скликав так званий собор, аби відновити Київський патріархат

      Патріарх Філарет зібрав у Володимирському соборі так званий Помісний собор, аби відновити Київський патріархат. У храмі зібралися деякі ієрархи, священики та віряни колишньої УПЦ Київського патріархату. Проте, архієреї Православної церкви України проігнорували зібрання, адже цей "собор" є нелегітимним.

      Головна мета Філарета і цього "собору" – відродити Київський патріархат, який має існувати окремо від новоствореної Православної церкви України.

      Читайте також: Історія Філарета: заслуги та гріхи почесного патріарха ПЦУ

      У ПЦУ наголосили, що проведення будь-яких заходів від імені УПЦ КП є незаконними. Скликання та проведення Філаретом будь-яких зборів означатиме церковне розділення і він не має права одноосібно скликати "помісний собор УПЦ КП" ні за чинним статутом церкви, ні за колишнім статутом УПЦ КП.

      Тому, більшість нинішніх ієрархів ПЦУ, які раніше належали до УПЦ Київського патріархату, не прийшли на це зібрання Філарета. Загалом на "собор" прибули всього кілька єпископів з понад 40, які до неї раніше належали.

      Серед присутніх – почесний патріарх Філарет, митрополит Білгородський Іоасаф, єпископ Східно-Молдовський Філарет, єпископ Валуйський (вікарний) Петро, протоієрей Борис Табачек (настоятель Володимирського собору), професор Юрій Мосенкіс.

      Також на так званий собор запрошені настоятель Свято-Феодосіївського монастиря архімандрит Макарій (Папіш) та Свято-Миколаївського монастиря у Богуславі архімандрит Арсеній (Пожарний).


      Проект "Помісного собору", який скликав Філарет / фото Cerkvarium

      Чому Філарет вирішив відновити Київський патрірархат?Нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфаніяу відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".

      Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".

      Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього.

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      Теги: Конфлікт у ПЦУ Релігія УПЦ КП Православна церква України Філарет Новини України Новини політики
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