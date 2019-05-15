Звинувачення та яка ситуація в Українській православній церкві: Філарет звернувся до Епіфанія

Колишній голова УПЦ КП Філарет звинуватив очільника ПЦУ Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до печальних наслідків". Водночас він наголосив, що Київський патріархат не потрібно відновлювати, оскільки він "був, є і буде".

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет звернувся до очільника ПЦУ Епіфанія. Колишній голова Української православної церкви Київського патріархату закликав останнього "нічого не робити всередині церкви" без його згоди, передає "Радіо Свобода".

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За словами священнослужителя, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до печальних наслідків". Крім того, Філарет звинуватив Епіфанія у відмові від домовленостей під час Об’єднавчого собору 15 грудня.

"Для того, щоб виправити положення, а його можливо виправити, треба виконувати ті домовленості, які було досягнуто перед собором за присутності президента Петра Порошенка та з архієреями. А це означає, що предстоятель несе відповідальність за зовнішнє представництво УПЦ, а патріарх відповідає за внутрішнє церковне життя в Україні, але у співпраці з предстоятелем", – переконує у своїй заяві Філарет.

Водночас він підкреслює, що предстоятель нічого не робить всередині церкви без згоди патріарха, натомість патріарх головує на засіданнях священного синоду та на соборах УПЦ "заради збереження єдності, її зростання та утвердження".

Київський патріархат не треба відновлювати, бо він був, є та буде. Патріарх Філарет залишається чинним ієрархом. Він має свою єпархію – місто Київ, постійний член священного Синоду. А оскільки є чинний Патріарх, то є і Київський патріархат. УПЦ Київського патріархату залишається зареєстрованою в державних органах. Зокрема, зареєстровано Київську патріархію. Це означає, що юридично Київський патріархат продовжує існувати,

– наголосив Філарет.

Також священнослужитель додав, що відмова від Київського патріархату була вимогою Вселенського патріархату для того, щоб провести Об’єднавчий собор українських православних церков та отримати Томос про автокефалію.

"Чому Вселенський патріарх вимагав відмови від статусу патріархату? Тому що Українська православна церква в статусі патріархату не може бути в складі Константинопольського патріархату. А треба було, щоб УПЦ теоретично стала частиною Константинопольського Патріархату. Що ми повинні були робити? Відмовитись від теоретичного входу до Константинопольського патріархату? Тоді Вселенський патріарх не мав би канонічного права надавати не своїй частині церкви Томос. Для отримання Томосу треба спочатку стати Київською митрополією у складі Константинопольського патріархату", – пояснив почесний патріарх Православної церкви України.

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Філарет зазначив, що з цієї причини Вселенський патріарх просив і ставив умову, щоб він "не висував свою кандидатуру на посаду предстоятеля", а митрополит Емануїл – голова собору –, зі свого боку наполягав, щоб колишній голова УПЦ КП, "не одягав патріаршого куколя на соборі".

Тому наша відмова від статусу патріархату була чисто ситуативною. Скасувати рішення про створення Київського патріархату може тільки помісний собор цієї церкви, який створив Київський патріархат. Такого собору не було. Отже, Київський патріархат залишається, він продовжує діяти, тим більше, що його зареєстровано в державних органах. Нам можуть заперечити, що відмова від статусу Патріархату була на Помісному соборі у святої Софії 15 грудня 2018 року. Так! На Помісному соборі, але цей собор був не Української автокефальної церкви, а собор Київської митрополії у складі Константинопольського патріархату,

– мовиться у заяві патріарха.

Філарет каже, що чинний президент Петро Порошенко відіграв велику роль в отриманні Томосу, щоправда нині відступив від обіцяних домовленостей і фактично дав згоду на ліквідацію Київського патріархату.

Також Філарет відкинув звинувачення у владолюбстві та авторитарності.

"Якби я служив церкві заради влади, то я міг би стати московським патріархом. Але молився Богу, щоб на мені звершилась його воля, і я не став московським патріархом", – заявив він.

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Філарет ще зауважив, що служив, служить і служитиме Богу та Церкві до кінця життя, хоча його твердість, цілеспрямованість і наполегливість багато хто сприймає як владолюбство та амбіціозність.

Але ніхто не може заперечити, що результатом є Київський Патріархат. Якби його не було, то не було б і мови про Томос, бо не було б кому давати. Це бачать не тільки церковні діячі, а й світські, і такі як новообраний президент України Володимир Зеленський і бізнесмен Ігор Коломойський та інші,

– підсумував він.

Раніше митрополит Епіфаній заявляв, що Україна отримала синодальний Томос, який навіки затверджує той факт, що всі ці колишні структури тепер є Єдиною помісною православною церквою. Відтак, за його словами, жодного розколу у новоствореній Українській православній церкві немає, а такі структури, як УПЦ КП й УАПЦ було розпущено ще до початку Об’єднавчого собору.

У Міністерстві ж культури кажуть, що інформація про нібито відновлення діяльності Української православної церкви Київського патріархату – неправдива. Адже діяльність УПЦ КП було припинено шляхом об'єднання та приєднання до новоствореної ПЦУ на Помісному соборі 15 грудня 2018 року. А вже 30 січня 2019 року зареєстрували статут релігійної організації "Київська митрополія ПЦУ". Отже, релігійне об'єднання УПЦ КП і релігійна організація "Київська патріархія УПЦ" фактично та юридично припинили свою діяльність.

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