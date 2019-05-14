Розкол ПЦУ та "живий" Київський патріархат: що означають заяви Філарета

Патріарх Філарет здивував заявами про існування Київського патріархату, який розпустили ще у грудні, та можливе розділення ПЦУ. Розповідаємо, які можуть мати наслідки ці слова і чи є вони загрозою для існування незалежної української церкви.

Що сказав Філарет?

Патріарх Філарет не виключає розкол ПЦУ та зазначив, що Київський патріархат досі існує.

Справа в тому, що Київський патріархат не ліквідований. Це хочуть подати, що він ліквідований. Ліквідувати Київський патріархат може той, хто його створив... Він є, патріархат, він існує. Раз є патріарх, значить є патріархат. Є київська патріархія. Тому повертати патріархат не треба, він є і повинен бути. При чому прийде час, коли він буде визнаним,

– сказав Філарет.

Варто зазначити, що сам патріарх ставив свій підпис під постановою про розпуск УПЦ КП.

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На питання, чи допускає він через це розділення церкви, Філарет зазначив: "Допускаю, але ми створимо єдину церкву. Київський патріархат, обов’язково".

Також Філарет додав, що має претензії до митрополита Епіфанія через відсутність співпраці.

"Ніяких відносин нема (з Епіфанієм, – 24). Тому що порушується те, до чого ми домовилися і що прийняв архієрейський собор. Пішли по шляху неправди. Претензії такі: він повинен співпрацювати зі мною, як з патріархом. Він за всі 4 чи 5 місяців ні разу зі мною не служив і не спілкується. 4 чи 5 разів всього (розмовляли, – 24 канал) за 5 місяців, хіба це спілкування, коли кожного дня треба керувати церквою? Спілкування повинне бути. Церква розділилася і тому зараз моє завдання як патріарха – зберегти Київський патріархат, зберегти українську церкву", – пояснив Почесний Патріарх.



Почесний Патріарх Філарет

Філарет фактично підтвердив бажання відновити Київський патріархат, провівши Собор і змінивши статут нової церкви. Зміна статуту автоматично означає втрату легітимності Томосу, який видавався митрополії, а не патріархату. Однак, згідно зі статутом церкви, Собор має право скликати тільки предстоятель церкви разом із постійним священним Синодом.

14 травня наприкінці служби у Володимирському соборі Філарет зробив ще одну заяву. Він фактично натякнув на те, що його змусили підписати відмову від головування в українській православній церкві. Філарет не задоволений тим, що Епіфаній погодився, щоб українська церква була митрополією із центром у Константинополі. І наполягає на тому, щоб Київський патріархат існував відокремлено з центром у Києві.

Йде боротьба всередині самого православ’я. За що іде боротьба? Боротьба іде за те, бути в незалежній українській державі, незалежній церкві чи не бути. Але багато чиновників, не розуміючи цього, що відбувається, або, навпаки, розуміючи, допомагають, щоб в Україні не було незалежної церкви. А щоб була залежна церква. Чи від одного центру, чи від другого,

– сказав Філарет.

Реакція Епіфанія

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній зазначив, що об'єднавчий собор би не відбувся, якби Київський патріархат не припинив свою діяльність та не приєднався до нової Православної церкви України.

Після об’єднання і отримання Томосу ідея Київського патріархату в тому вигляді, яким він був до Собору, може розколоти помісну церкву. Сьогодні повернення до попередньої структури Київського патріархату означає повернення назад, в ізоляцію, втрату Томосу й усіх здобутків церковної незалежності,

– пояснив Епіфаній.

Він додав, що ні фактично, ні юридично неправильно говорити про те, що Київський патріархат надалі структурно існує.

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"Справді є беззаперечним, що Київський патріархат відіграв дуже важливу роль, став предтечею визнання, предтечею отримання Томосу про автокефалію Української Православної Церкви. Особисто Святійший Патріарх Філарет зробив дуже багато для того, щоби Українська Церква стала справді незалежною, визнаною серед інших Помісних Православних Церков", – додав митрополит.



Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній

Епіфаній також зазначив, що Українська церква повинна у майбутньому мати статус Патріархату, бо за всіма критеріями заслуговує на нього.

Але порушувати це питання перед Вселенським Патріархом буде можливим тоді, коли у помісній церкві об’єднається якщо не все українське православ’я, то його переважна більшість,

– сказав він.

Крім того, Епіфаній визнав існування конфлікту між ним та Філаретом та підтвердив, що Патріарх надіслав йому запрошення на спільну зустріч лише тоді, коли цей інцидент набув розголосу у ЗМІ.

Конфлікт і Томос – чи є загроза "розколу" ПЦУ?

Такої загрози немає, оскільки підтримка Філарета – не така масштабна, як йому хотілося б.

Жоден правлячий архієрей великих єпархій не підтримав його ініціативу і 13 травня у Володимирському соборі було всього 4 єпископи (з 60 запрошених), які приїхали на заклик Філарета. І всі вони мають російські паспорти. 14 травня на службі у тому ж соборі їх було більше, однак головні представники великих єпархій все ж на запрошення не відреагували.

Тому, за словами релігієзнавця Олександра Сагана, говорити про те, що на основі заяв Філарета можливий якийсь розкол, не є правильним. Максимум – може бути вихід кількох єпископів з-під підпорядкування ПЦУ, але це розколом назвати категорично не можна.

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Експерт проводить паралелі з обставинами, коли "нарив уже відкрився". Цей конфлікт назрівав ще з січня, просто сьогодні лише став явним і це навіть може бути на краще.

Ця ситуація, як на мене, принесе навіть більше користі ПЦУ, ніж шкоди. Чому? Тому що, якщо ці єпископи (які підтримали Філарета, – 24 канал) вирішать відійти від церкви, то це сприятиме лише тому, що негативні процеси, які відбуваються, тобто внутрішнє протистояння між колишнім і теперішнім керівниками, зніметься і церква зможе більш конструктивно розвиватися,

– говорить релігієзнавець у коментарі 24 каналу.

На міжнародній арені зараз ми отримали надзвичайно сильний удар по іміджу України як держави, по іміджу православних українців, і воно також рикошетом віддало по іміджу Патріарха Варфоломія. Оскільки призначення Томосу – усунення (уврачування) розколу православних в Україні.

"Сьогодні ми бачимо ще такі, я б сказав, залишкові явища особистісного протистояння у ПЦУ. Але це швидко мине і в подальшому, я думаю, що наша позиція виглядатиме більш конструктивно", – зазначив експерт.



Почесний Патріарх Філарет

Чи справді Київський патріархат досі не ліквідували?

Не зовсім так. За словами Олександра Сагана, тут є відверте спекулювання деякими фактами і підміна понять з боку Філарета. Київський патріархат юридично справді ще може існувати, але за церковними канонами – ні.

Очевидно, Філарет оперує тим фактом, що, відповідно до чинного законодавства, в Україні існує таке поняття як "юридична особа". І УПЦ КП була юридичною особою. Тобто вона мала на своєму балансі певну кількість грошей, рухомого і нерухомого майна тощо. А процес ліквідації юридичної особи в Україні – це достатньо складний процес, який триває кілька місяців, а то й років. Це пов’язано з тим, що є певні прописані законодавством процедури і, найголовніше – що цей процес повинна ініціювати сама юридична особа і здійснювати юридичні кроки щодо її ліквідації.

Як я розумію, таких кроків не було здійснено і на основі цього виникла така певна спекуляція – на сьогодні юридично УПЦ КП не ліквідовано. Проте, з канонічної точки зору, ця церква не існує. Вона ліквідована уже самим фактом об'єднання УПЦ КП з УАПЦ (припинила існування після об'єднавчого собору українських православних церков 15 грудня 2018 року, – 24), який ніхто не заперечує. І сам Філарет не заперечує також. Більше того, він ініціював і підписав протокол про ліквідацію УПЦ КП і об'єднання в одну помісну церкву України разом з УПЦ МП,

– зазначає експерт.

Тому заява про існування та можливе офіційне відновлення Київського патріархату – більше спекулятивна інформація для суспільства, ніж та, яка може закінчитися, скажімо, відновленням УПЦ КП як інституції.

Ми ставимо питання не ліквідації, тому що життя продовжується, і ці ж громади, які входили у Київський патріархат, і далі розвиваються, вони не самоліквідуються. Йдеться про необхідність реорганізації УПЦ КП, що на сьогодні успішно відбувається. Оскільки громади Київського патріархату змінюють свої статути, перереєстровуються і отримують уже прив'язку до єпархії ПЦУ,

– резюмував Олександр Саган.

У Мінкульті зазначили, що інформація про нібито відновлення діяльності УПЦ КП не відповідає дійсності. Її діяльність було припинено шляхом об'єднання і приєднання до новоствореної Православної церкви України на Помісному соборі 15 грудня 2018 року.

30 січня 2019 року було зареєстровано статут релігійної організації "Київська митрополія ПЦУ". Тому релігійне об'єднання УПЦ КП і релігійна організація "Київська патріархія УПЦ" фактично та юридично припинили свою діяльність.

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Навіщо це Філарету?

З одного боку – це його особисті амбіції, з іншого – він заявляє, що були якісь домовленості, які не відповідають сьогоднішньому стану речей.

Ми про ці домовленості не знаємо. Ми лише чули заяви, які стверджують, що там були якісь додаткові домовленості, але це ніде не зафіксовано. Але є рішення, наприклад, архієрейського Собору УПЦ КП щодо висунення митрополита Епіфанія єдиним кандидатом від Київського патріархату,

– пояснює Олександр Саган.

Також ми сьогодні можемо говорити про те, що так склалися політичні обставини: одна влада йде, а інша ще не прийшла. І Почесний Патріарх Філарет вирішив скористатися цією ситуацією на свою користь.