Розколу немає, – митрополит Епіфаній про конфлікт у ПЦУ

Розколу в новоствореній Українській православній церкві немає, а такі структури, як УПЦ КП й УАПЦ були розпущені ще до початку Об’єднавчого собору.

Україна отримала синодальний Томос, який навіки затверджує той факт, що всі ці колишні структури тепер є Єдиною помісною православною церквою. Про це у своїй промові в Маріуполі розповів настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, передає Інтерфакс.

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Розколу в ПЦУ немає і не буде. Кожен ієрарх має певні думки, але ми маємо спільно будувати майбутнє в єдиній Помісній українській православній церкві,

– наголосив він.

На запитання про нещодавні суперечливі висловлювання патріарха Філарета митрополит Епіфаній відповів, що в ПЦУ високо його поважають, проте наразі важко погодитися з його окремими висловлюваннями.

Ми поважаємо святійшого патріарха Філарета, але не підтримуємо думок, які він висловив останніми днями,

– зазначив Епіфаній.

Що сказав Філарет?

Філарет днями сказав, що через вкрай рідкісне спілкування з настоятелем ПЦУ Епіфанієм "церква розділилася". Він зауважив, що після створення Єдиної автокефальної церкви вони майже не спілкуються.

Окрім того, почесний патріарх ПЦУ здивував заявою про начебто існування домовленості, що митрополит Епіфаній має представляти новостворену церкву за кордоном, а керувати нею має сам Філарет.

Дещо раніше священнослужитель висловив певність, що в Україні досі існує УПЦ КП.

Як на таку заяву відреагували у Мінкульті?

У Мінкульті таку заяву поспішили спростувати. Там уточнили: діяльність УПЦ КП було припинено шляхом об'єднання і приєднання до новоствореної Православної церкви України на Помісному соборі 15 грудня 2018 року.

Реакція митрополита Епіфанія

Своєю чергою, митрополит Епіфаній наголосив: "Усі мають чітко зрозуміти, що на початок Об'єднавчого собору такі структури, як Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква, були розпущені. Зараз фактично і юридично в Україні не існує таких структур, вони виконали свою історичну місію".

На думку настоятеля ПЦУ, повернення до попередньої структури Київського патріархату означає повернення назад, в ізоляцію, втрату Томосу й усіх здобутків церковної незалежності.