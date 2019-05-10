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      Це втрата Томосу, – Епіфаній про намір повернути Київський патріархат

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      Епіфаній небезпеку у бажанні відновити УПЦ КП
      Епіфаній небезпеку у бажанні відновити УПЦ КП / Фото з відкритих джерел

      УПЦ КП стала предтечею отримання автокефалії Української Православної Церкви. Однак ідея повернення до такого Київського патріархату, яким він був до Собору, може розколоти Помісну церкву. Це означатиме повернення в ізоляцію, втрату Томосу та всіх здобутків церковної незалежності.

      Об'єднавчий собор не відбувся б, якби Київський патріархат не вирішив припинити свою діяльність, скасувати Статут та статутні органи та приєднатися до утворюваної Православної церкви України, заявив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, пише LB.ua.

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      Так він прокоментував конфлікт із Філаретом. Почесний патріарх ПЦУ та колишній очільник УПЦ КП нещодавно заявив, що "Київський патріархат все ще існує"

      В умовах після об’єднання і отримання Томосу ідея Київського патріархату в тому вигляді, яким він був до Собору, яка свого часу дала життя, подих, – може це життя і забрати, розколоти помісну церкву. Сьогодні повернення до попередньої структури Київського патріархату означає повернення назад, в ізоляцію, втрату Томосу й усіх здобутків церковної незалежност,
      – сказав Епіфаній.

      За його словами, говорити про те, що всупереч постановам Помісного собору УПЦ КП та Об’єднавчого собору 15 грудня 2018 року надалі структурно існує Київський патріархат, – неправильно ні фактично, ні юридично.

      "Справді є беззаперечним, що Київський патріархат відіграв дуже важливу роль, став предтечею визнання, предтечею отримання Томосу про автокефалію Української Православної Церкви. Особисто Святійший Патріарх Філарет зробив дуже багато для того, щоби Українська Церква стала справді незалежною, визнаною серед інших Помісних Православних Церков", – додав при цьому митрополит.

      Він нагадав, що на першому засіданні Священного синодуПЦУ (5 лютого 2019 року – 24 канал) прийняли рішення про перереєстрацію протягом найближчого часу всіх статутів єпархіальних управлінь.

      Загалом це 45 єпархій, серед яких наразі перереєстровано практично 90%. Є ще декілька єпархій, які повинні внести зміни до своїх статутів і засвідчити, що вони єдині.

      Київська єпархія, якою безпосередньо керую я, юридично закріпила приналежність до Православної Церкви України. Єпархія у складі парафій міста Києва, що були до 15 грудня 2019 року в Київському патріархаті, якою керує Патріарх (Філарет – 24 канал), наразі ще ні,
      – сказав глава ПЦУ.

      Епіфаній також наголосив, що Українська Церква повинна у майбутньому мати статус Патріархату, бо за всіма критеріями вона заслуговує на нього .

      "Але порушувати це питання перед Вселенським Патріархом буде можливим тоді, коли у помісній церкві об’єднається якщо не все українське православ’я, то його переважна більшість", – пояснив він. 

      Конфілкт навколо запрошення на спільну зустріч майже усім єпископам ПЦУ

      Предстоятель ПЦУ Епіфаній визнав, що конфілкт із Філаретом справді є. Зробив він це після того, як Філарет розіслав запрошення на спільну зустріч майже усім єпископам ПЦУ. Копії запрошень з'явилися у ЗМІ, вони були надруковані на бланках УПЦ Київського патріархату, який розпустили ще у грудні 2018 року перед Об’єднавчим собором. 

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      Епіфаній таке запрошення отримав не вдіразу. Філарет зробив його вже після того, як інформація про цого невдоволення глави ПЦУ з цього приводу

      Як створювали Православну церкву України?У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      До новоствореної Православної церкви України перейшли вже понад півтисячі парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату. Найбільше – на Волині, де до ПЦУ приєдналося понад 110 парафій.

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      Теги: Новини України УПЦ КП Новини політики Православна церква України Епіфаній Філарет Релігія Томос
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