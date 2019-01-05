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      Скільки парафій Московського патріархату перейшли до ПЦУ: Парубій назвав нову кількість

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      Понад 40 парафій УПЦ МП перейшли до єдиної Православної церкви
      Понад 40 парафій УПЦ МП перейшли до єдиної Православної церкви / Фото з відкритих джерел

      Понад 40 парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату перейшли до новоствореної Православної церкви України.

      Про це повідомив спікер Верховної Ради Андрій Парубій у Стамбулі після підписання Томосу про автокефалію ПЦУ, передає прес-служба ВР.

      Читайте також: Як храми УПЦ МП переходитимуть до ПЦУ після отримання Томосу: відома процедура

      "Вони (парафії, що перейшли до ПЦУ, – 24 канал) продемонстрували високу культуру наших громадян, віруючих. І здатність держави цей процес контролювати", – наголосив Парубій.

      Спікер ВР переконаний, що Москва і надалі буде робитися спроби, щоб спровокувати церковні конфлікти. Тому, і суспільство, і влада мають не допустити жодних провокацій, в яких зацікавлений Кремль.

      Окрім того, Парубій пропонує на рівні парламенту впорядкувати процедуру переходу церков Московського патріархату до Православної церкви України. Зокрема, він запропонує розглянути підготовлений законопроект, яким це питання буде юридично впорядковане, вже у найближчий сесійний тиждень.

      Цей крок, як і отримання Томосу, дозволить переходу до ПЦУ перерости у велику хвилю, коли всі українці з різних куточків України будуть приходити до Української церкви і ставати вірянами Української церкви,
      – підсумував політик.

      Нагадаємо, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. В інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

      Теги: Новини України Православна церква України Релігія Новини політики Андрій Парубій УПЦ МП Законодавство Верховна Рада
      Джерело: 24 Канал
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