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      Рада затвердила правила переходу релігійних громад до інших парафій

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      Верховна Рада схвалила закон про механізми переходу релігійних громад до інших парафій
      Верховна Рада схвалила закон про механізми переходу релігійних громад до інших парафій / Politeka.net

      У четвер, 17 січня, Верховна Рада схвалила законопроект про зміни до закону "Про свободу совісті та релігійних організацій". У законі прописані механізми переходу релігійних громад до інших парафій.

      Свої голоси за законопроект віддали 229 народних депутатів.

      Схвалені зміни до закону визначають, що релігійна громада на власний розсуд приймає нових та виключає існуючих членів громади у порядку, встановленому її статутом (положенням).

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      Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту ухвалюють на загальних зборах релігійної громади. Такі збори можуть скликати члени релігійної громади.

      Для ухвалень згаданих вище рішень потрібні голоси не менш як двох третин кількості членів релігійної громади. Далі рішення про зміну підлеглості засвідчують своїми підписами члени відповідної релігійної громади, які підтримали таке рішення.

      Нардеп Віктор Єленський пояснив, що після того, як релігійна громада вирішила змінити свою підлеглість, накладається заборона на відчуження її майна до того часу, поки ця процедура юридично не буде завершена.

      Окрім того, передбачені зміни до процесу реєстрації релігійної громади і до уникнення так званої подвійної реєстрації.

      Згідно із законом, частина громади, яка не згідна з рішенням про зміну підлеглості, має право утворити нову громаду та укласти договір про користування культовою будівлею (церквою) і майном з їхнім власником (користувачем).

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      Схвалений закон також вносить зміни до закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань". Згідно з цими змінами, найменування релігійної організації може містити інформацію про її організаційно-правову форму виключно за бажання такої юридичної особи.

      Якщо релігійна організація вирішує змінити підлеглість, то вона повинна повідомити про це до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, або обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а в Криму – Раду міністрів АРК.

      Зазначимо, що релігійні організації повинні привести у відповідність до закону свої статути (положення) протягом року з дня набуття чинності закону. Закон набуває чинності з наступного для після його опублікування.

      Нагадаємо, після того, як в Україні створили єдину помісну церкву – Православну церкву України – та отримали Томос, по всій території держави релігійні громади почали активно переходити під юрисдикцію ПЦЦ. Так, на сьогодні до ПЦУ перейшли 68 парафій УПЦ Московського патріархату. Тож наразі ПЦУ має близько 7 тисяч парафій.

      У мережі розміщена онлайн-карта, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України.

      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Релігія
      Джерело: 24 канал
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