15:58
15 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки
      Вєсті Кремля
      21:11, 14 січня
      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс
      Вєсті.UA
      19:40, 14 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Блоги Артем Овдієнко
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT
      Артем Овдієнко

      Чому священики Московського патріархату не поспішають переходити до ПЦУ?

      1434
      Патріарх Філарет і митрополит ПЦУ Епіфаній
      Патріарх Філарет і митрополит ПЦУ Епіфаній / Соцмережі

      5 січня у Стамбулі Вселенський патріарх підписав Томос про автокефалію для Православної церкви в Україні. Але цей історичний для України документ зовсім не тішить Росію.

      Патріарх РПЦ Кирил обіцяє усім користувачав смартфонів "геєну вогняну",  каже, через гаджети Антихрист має можливість контролювати людство й спокушати смертельними гріхами. Якщо Кирило говорить про Pornhub чи Монобанк – я у чомусь з ним згоден, дійсно диявольські зручні додатки, якими приємно й легко користуватися. Втім, певен, що російський патріарх вже трохи з розуму з'їхав, що й не дивно після звісток про надання Україні Томосу із автокефалією та успішно проведеним Об'єднавчим собором у Києві.


      Патріарх Кирил

      Тепер мало не кожного дня надходять повідомлення про перехід у Православну церкву України нових і нових приходів Московського патріархату. При всій моїй повазі до релігії та святих отців, певен, для російського патріарха Кирила це означає лише чергові втрати можливого заробітку в Україні. Звісно, натепер це для нього копійки, але ж ми розуміємо, що це тільки початок, перші краплини, що ледь просочуються крізь греблю, втім вже незабаром вони перетворяться на потужний потічок, що ту греблю зрештою знесе.

      Читайте також: Українці кепкують із закону про інтимну близькість: чому це не смішно?

      І мені навіть дивно, що так повільно натепер ті московськи попи переходять в українські священики. Адже дурних серед тих торговців "опіумом для народу" немає, вони розуміють, що саме тепер вирішується їхня подальша доля. Тим, хто першим вскочить в цей потяг, хто першим заявить про свою лояльність до ПЦУ – отримають в майбутньому більше преференцій... Утім, вони не поспішають, очікують.

      Але на що саме? Раніше можна було подумати, що вони не вірять в Томос, тому й сидять на стільці рівно й не сіпаються. Але тепер, коли попи Московського патріархату бачать, що українська церкве має офіційний документ про автокефалію, має підтримку Вселенського патріархату та інших церков.

      Вчора пожежа спалахнула на території Києво-Печерської лаври, де Московський патріархат квартирується – чи то з необережності горіло, чи то документи знищували, чи на пожежу хочуть списати все те, що вкрадуть, тікаючи до Москви…

      Утім, попри все це – переходи священиків із Московського патріархату поодинокі й відбуваються переважно лише там, де місцева громада сказала своє рішуче слово. Отже, що такого знають українсько-московські попи, що пообіцяв їм Кремль, або чим їх залякав, що вони не біжать навипередки до митрополита Епіфанія клястися у вірності? Хоча знають, якщо це зробити зараз, у період певної невизначеності – їх точно помітять, запам'ятають, а потому обов'язково їм віддячать. Зараз би вони були першими, а вже завтра будуть одними із сотень подібних…

      Я не знаю, чому московські попи з цим тягнуть, хоча їхнє майбутнє в Україні, як мені здається, нині має лише дві перспективи – або в українські священники, або "чємадан-вокзал-рассія".

      Натомість, вони і далі тримаються російської церкви. Що вони знають? На що сподіваються? Чого очікують? Я не знаю і мене це, чесно кажучи, трохи лякає…

      Читайте також: Ні обіцянок, ні пробачень: як влада замилює очі українцям

      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Україна – Росія Новини політики Новини України Публікації Православна церква України РПЦ Патріарх Кирил Томос
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Партія вождя-президента: що об'єднує Блок Порошенка та "Єдину Росію"
      сьогодні , 15:30 Партія вождя-президента: що об'єднує Блок Порошенка та "Єдину Росію"
      Дмитро Гнап 162
      Чому священики Московського патріархату не поспішають переходити до ПЦУ?
      сьогодні , 15:01 Чому священики Московського патріархату не поспішають переходити до ПЦУ?
      Артем Овдієнко 1433
      З мармеладом, малиною або екзотична – найцікавіші рецепти куті
      сьогодні , 14:59 З мармеладом, малиною або екзотична – найцікавіші рецепти куті
      Ірина Полицька 1 4121
      Новий керівник "Укрзалізниці": чим вже встиг відзначитися Кравцов
      сьогодні , 14:00 Новий керівник "Укрзалізниці": чим вже встиг відзначитися Кравцов
      Тетяна Мартинюк 530
      Що подивитись після свят: 5 фільмів січня, вартих уваги
      сьогодні , 13:00 Що подивитись після свят: 5 фільмів січня, вартих уваги
      Уляна Корицька 493
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук