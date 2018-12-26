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      В Україні створили онлайн-карту переходів УПЦ Московського патріархату під юрисдикцію ПЦУ

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      В Україні створили онлайн-карту переходів УПЦ МП під юрисдикцію ПЦУ
      В Україні створили онлайн-карту переходів УПЦ МП під юрисдикцію ПЦУ / Ілюстративне фото

      В інтернеті опублікована онлайн-карта, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату. Так, протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій на чолі зі своїми священиками.

      Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

      Ця карта була створена саме задля фіксації таких переходів. Крім відображення на карті кількості храмів та їх географічного розташування, дані каталогізуються і доповнюються деталями: дата переходу, інформація в пресі.

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      Онлайн-карта постійно оновлюється і доповнити її може кожен охочий. Мета карти – допомогти продемонструвати масштаби явища.

      "Без бачення зазначених чинників, вважаємо, не варто говорити про розуміння самого явища переходів, їх впливу на суспільство тепер і в майбутньому", – зауважили в РІСУ.

       

      які парафії вже перейшли зі складу упц мп під юрисдикцію пцу:
      Теги: Новини України Релігія УПЦ МП Єдина помісна церква Інтернет
      Джерело: 24 Канал
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