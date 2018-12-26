Скільки вже парафій вийшло з-під юрисдикції колишньої УПЦ МП на Вінниччині

Вже понад 20 парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату на Вінниччині перейшли до складу об’єднаної Православної церкви України.

Про це розповів керівник прес-служби Вінницької єпархії Православної церкви України протодиякон Владислав Демченко, передає Укрінформ.

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"Процес переходу парафій з-під юрисдикції УПЦ МП до Православної церкви України набирає оберти. Наразі можемо говорити про те, що таких церковних громад – вже понад двадцять. Частина вже оформила свої плани юридично, решта – ще у процесі. Але щодня нам телефонують і консультуються", – зауважив священнослужитель.

Водночас він зазначив, що лише упродовж минулих вихідних до ПЦУ перейшли п’ять парафій. За його словами, зокрема, мовиться і про найстаріший 120-річний храм Вінниччини – ікони Божої Матері "Всіх скорботних радості", що розташовується у головному корпусі Вінницького обласного психоневрологічного диспансеру.

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"Рішення про перехід під юрисдикцію ПЦУ також ухвалюють і парафії у районах області. Так, 23 грудня вибір на користь Православної церкви України зробила громада храму Різдва Пресвятої Богородиці села Махнівка Козятинського району, а також парафіяни з сіл Сальник і Гущинці Калинівського району", – додав Владислав Демченко.

Нагадаємо, напередодні на Хмельниччині до складу об’єднаної православної церкви України разом зі своїм предстоятелем перейшли парафіяни Свято-Миколаївського храму у селі Доброгорща, що входив до складу колишньої Української православної церкви Московського патріархату. Зауважимо, що ця релігійна громада стала першою в області, яка вирішила приєднатися до Помісної церкви.

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.