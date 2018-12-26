14:19
26 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прихований талант Кадирова. Благодійність по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:14, 24 грудня
      Вєсті.UA: Убога філософія Ляшка. Хитрий план Луценка
      Вєсті.UA
      18:45, 24 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Скільки вже парафій вийшло з-під юрисдикції колишньої УПЦ МП на Вінниччині

      2255 Читать новость на русском
      На Вінниччині понад 20 парафій колишньої УПЦ МП уже перейшли до складу ПЦУ
      На Вінниччині понад 20 парафій колишньої УПЦ МП уже перейшли до складу ПЦУ / "Вінниця.info"

      Вже понад 20 парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату на Вінниччині перейшли до складу об’єднаної Православної церкви України.

      Про це розповів керівник прес-служби Вінницької єпархії Православної церкви України протодиякон Владислав Демченко, передає Укрінформ

      Читайте також: На Вінниччині ще дві парафії Московського патріархату перейшли до ПЦУ

      "Процес переходу парафій з-під юрисдикції УПЦ МП до Православної церкви України набирає оберти. Наразі можемо говорити про те, що таких церковних громад – вже понад двадцять. Частина вже оформила свої плани юридично, решта – ще у процесі. Але щодня нам телефонують і консультуються", – зауважив священнослужитель.

      Водночас він зазначив, що лише упродовж минулих вихідних до ПЦУ перейшли п’ять парафій. За його словами, зокрема, мовиться і про найстаріший 120-річний храм Вінниччини – ікони Божої Матері "Всіх скорботних радості", що розташовується у головному корпусі Вінницького обласного психоневрологічного диспансеру.

      Читайте також: На Вінничині три парафії Московського патріархату перейшли до ПЦУ: подробиці

      "Рішення про перехід під юрисдикцію ПЦУ також ухвалюють і парафії у районах області. Так, 23 грудня вибір на користь Православної церкви України зробила громада храму Різдва Пресвятої Богородиці села Махнівка Козятинського району, а також парафіяни з сіл Сальник і Гущинці Калинівського району", – додав Владислав Демченко.

      Нагадаємо, напередодні на Хмельниччині до складу об’єднаної православної церкви України разом зі своїм предстоятелем перейшли парафіяни Свято-Миколаївського храму у селі Доброгорща, що входив до складу колишньої Української православної церкви Московського патріархату. Зауважимо, що ця релігійна громада стала першою в області, яка вирішила приєднатися до Помісної церкви.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      де ще парафії перейшли зі складу колишньої УПЦ МП до ПЦУ:
      Теги: Новини України Новини політики Вінниця УПЦ МП УПЦ КП Єдина помісна церква Релігія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Боротьба світів та систем: чому в державних медичних установах оголошують війну Уляні Супрун
      сьогодні , 13:01 Боротьба світів та систем: чому в державних медичних установах оголошують війну Уляні Супрун
      Тетяна Мартинюк 415
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
      сьогодні , 14:01 Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
      131
      Кому страшны российские санкции в украинской политике и почему
      сьогодні , 12:02 Кому страшны российские санкции в украинской политике и почему
      Блог Соцмережі 733
      Расизм, плагіат та образи: які скандали стали резонансними у модній індустрії світу та України
      сьогодні , 11:00 Расизм, плагіат та образи: які скандали стали резонансними у модній індустрії світу та України
      Анастасія Манюхіна 392
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Києві спалахнула масштабна пожежа в ресторані: фото
       5 вересня , 15:17
      Українські вчені розробили унікальний детектор брехні
       16 жовтня 2015 , 23:27
      КрАЗ продав на експорт тягачі з подвійними кабінами
       9 серпня , 16:20
      УПЛ відклала рішення щодо розширення Прем'єр-ліги до 16 команд
       1 листопада , 16:21
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук