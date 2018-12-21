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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      На Вінничині три парафії Московського патріархату перейшли до ПЦУ: подробиці

      755 Читать новость на русском
      Михайлівський Золотоверхий собор
      Михайлівський Золотоверхий собор / Ілюстративне фото

      Три парафії Московського патріархату на Вінничині перейшли до складу новоствореної Православної церкви України. Одна із них зробила свій вибір ще напередодні Об’єднавчого собору.

      Про це інформує прес-служба Вінницької єпархії ПЦУ.

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      Відомо, що такий крок зробили парафії храму святої великомучениці Параскеви села Тютьки Вінницького району, а також парафії сіл Рівець і Коло-Михайлівки.

      19 грудня, в день пам’яті святителя Миколая, громада храму святої великомучениці Параскеви підтвердила своє попереднє рішення і приєдналася до Православної Церкви України. За богослужінням підносилися молитви за Предстоятеля ПЦУ Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Радісна новина швидко розійшлася по селу. Старенькі парафіяни, а також ті, хто не змогли бути у храмі телефонували і вітали настоятеля,
      – йдеться у повідомленні.

      Радісно сприйняли новину про перехід і дві інші парафії.

      Зазначимо, що раніше парафія митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка перейшла з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

      Нагадаємо, 17 грудня Вінницький Спасо-Преображенський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату перейшов до складу новоствореної Православної церкви України. Про перехід собору до ПЦУ під час служби оголосив митрополит Вінницький і Барський Симеон. Він залишається настоятелем цього собору.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Теги: Новини України Вінниця Релігія Єдина помісна церква УПЦ МП
      Джерело: 24 Канал
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